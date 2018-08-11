Школьница, родившая в 13 лет, пришла на выпускной с дочкой

Англичанка Кейли Снэйт забеременела в 13 лет. Узнав о своем положении, девочка испугалась, и только на шестом месяце она рассказала родителям, что ждет ребенка, пишет Лайф.
Она призналась, что не готова стать мамой и не знает, как жить дальше. Впрочем, родители не стали ее ругать, а, напротив, поддержали. Поддержка близких помогла девушке выносить и родить ребенка.
Кейли пришлось испытать серьёзный стресс из-за насмешек одноклассников. Издёвки не прекратились и после того, как британка стала мамой, но она решила не бросать школу.
Назло обидчикам на свой выпускной Кейли пришла вместе с двухлетней дочерью Харли.
Руководство школы запретило молодой маме брать на выпускной двухлетнюю дочь, однако они вместе приняли участие в школьной фотосессии в бальных платьях. Снимки Кейли разместила на своей странице в "Фейсбуке". Этими кадрами она хотела сказать, что стать мамой в раннем возрасте — это ещё не конец света.
"Моя дочь Харли и поддержка родителей вдохновили меня продолжать идти дальше. Они дали мне силу, в которой я нуждалась. Я слишком многое прошла, чтобы просто опустить руки. Теперь я планирую поступить в музыкальный колледж. Даже если всё пошло не по плану, никогда не стоит сдаваться", — поделилась британка.