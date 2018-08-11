52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка

Секс-символ 90-х Ирина Салтыкова не перестает удивлять. Звезда в 52 года имеет тело юной чаровницы, пишет Дни.ру.
В своем Instagram Салтыкова опубликовала снимок, на котором запечатлена отдыхающей на морском берегу. Певица позирует в крошечном красном бикини, которое не оставляет простора для воображения.
Примечательно, что в своем возрасте Ирина выглядит как девочка. У артистки пышная грудь, подтянутый живот и стройные ножки.
Поклонники были в восторге от фотографии. За час пост певицы набрал более трех тысяч отметок нравится и сотни лестных комментариев. Поклонники слагали звезде хвалебные оды. Они удивлялись, как Ирине удается так поразительно молодо выглядеть в своем возрасте. Фанаты мужского пола даже пытались заигрывать с артисткой – они писали, что от таких кадров им становится жарко.
Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц российской эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни "Голубые глазки" и "Серые глаза" демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон".