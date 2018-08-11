52-летняя Салтыкова без одежды выглядит как девочка

В своем Instagram Салтыкова опубликовала снимок, на котором запечатлена отдыхающей на морском берегу. Певица позирует в крошечном красном бикини, которое не оставляет простора для воображения.

Примечательно, что в своем возрасте Ирина выглядит как девочка. У артистки пышная грудь, подтянутый живот и стройные ножки.

Поклонники были в восторге от фотографии. За час пост певицы набрал более трех тысяч отметок нравится и сотни лестных комментариев. Поклонники слагали звезде хвалебные оды. Они удивлялись, как Ирине удается так поразительно молодо выглядеть в своем возрасте. Фанаты мужского пола даже пытались заигрывать с артисткой – они писали, что от таких кадров им становится жарко.

A post shared by Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) on Aug 10, 2018 at 5:22am PDT