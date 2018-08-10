Бывшая невеста Владимира Кличко продает особняк за 1,6 миллиона долларов

В жизни 28-летней Хайден Панеттьери происходят сплошные перемены. Сначала выяснилось, что актриса рассталась с женихом Владимиром Кличко, с которым она встречалась больше девяти лет. После западные журналисты узнали, что звезда уже обзавелась новым бойфрендом, и теперь всюду появляется с начинающим артистом Брайаном Хикерсоном.

Видимо, Хайден решила оборвать все связи с прошлым, и поэтому выставила на продажу особняк, который когда-то приобретала вместе с Кличко. Дом был куплен в 2012 году в штате Теннесси после того, как Панеттьери начала играть в сериале «Нэшвилл». Тогда звезда проводила много времени в одноименном городке, и поэтому захотела приобрести там недвижимость.

Теперь же, когда съемки проекта закончены, актриса решила перебраться в Лос-Анджелес и выставила шикарный дом на продажу за 1,6 миллиона долларов.

Сам особняк имеет площадь в 450 квадратных метров. На двух этажах расположилось четыре спальни, пять ванных комнат тренажерный зал и детская. Изюминкой дома является большая дворовая территория, где расположен бассейн и шезлонги.

Поклонники Панеттьери уверены, что продажа недвижимости не связана с расставанием голливудской звезды с бывшим боксером. По их мнению, Хайден в любом случае избавилась бы от дома после того, как закончились съемки «Нэшвилла». По всей видимости, права на особняк, приобретенный парой, принадлежат именно актрисе, поскольку теперь она распоряжается им в полной мере.

Пока неизвестно, на каких условиях произошло расставание Хайден и Владимира. Дело в том, что за девять лет отношений жених и невеста успели не только приобрести несколько объектов недвижимости, но и завести общего ребенка.

Сейчас трехлетняя дочь звездной пары Кайя Евдокия проживает с матерью, но вполне возможно, Кличко захочет, чтобы малышка находилась рядом с ним. Ранее родственники актрисы отмечали, что Хайден и Владимиру удалось расстаться без скандалов.