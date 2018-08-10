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Маколей Калкин дал редкое интервью

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«Üksinda kodus 2». Pildil Macaulay Culkin

ФОТО: Shooting Star/Shooting Star/Sipa USA

Маколей Калкин, как известно, стал звездой Голливуда в детском возрасте, а когда повзрослел, отказался от актерской карьеры. Звезда фильмов "Один дома" (Home Alone), "Богатенький Ричи" (Richie Rich) и других не интересуется светской жизнью, редко снимается и почти не дает интервью. Однако Джо Рогану посчастливилось получить согласие Калкина на беседу, пишет Сплетник.

В ходе интервью выяснилось, что у актера были все шансы сыграть одну из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory). Маколей признался, что несколько раз отклонял предложение продюсеров и тем самым отказался от сотен миллионов долларов.

Они (создатели "Теории большого взрыва". — Прим. ред.) преследовали меня. Я сказал: "Нееет!", но они снова набросились. У меня были бы сотни миллионов долларов прямо сейчас, если бы согласился,— заявил актер.

Он признался Рогану, что живет праздно, владея недвижимостью в США и других странах.

Известно, что звезды названного сериала — Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кунал Найяр, Саймон Хелберг, Кейли Куоко — зарабатывают по 900 тысяч долларов за эпизод. Кстати говоря, в сентябре начнется показ 12-го сезона телешоу.

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