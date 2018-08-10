Маколей Калкин дал редкое интервью

В ходе интервью выяснилось, что у актера были все шансы сыграть одну из главных ролей в сериале "Теория большого взрыва" (The Big Bang Theory). Маколей признался, что несколько раз отклонял предложение продюсеров и тем самым отказался от сотен миллионов долларов.

Они (создатели "Теории большого взрыва". — Прим. ред.) преследовали меня. Я сказал: "Нееет!", но они снова набросились. У меня были бы сотни миллионов долларов прямо сейчас, если бы согласился,— заявил актер.

Он признался Рогану, что живет праздно, владея недвижимостью в США и других странах.