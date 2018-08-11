Один миллиметр до конфуза! 37-летняя актриса едва не опозорилась из-за слишком откровенного наряда

Впрочем, Бланке не привыкать эпатировать публику. На ее счету несколько курьезов, в том числе и произошедших на красной дорожке. Так, в прошлом году актрису застали почти голой на балконе ее жилища, а на церемонии вручения "Оскара" привлекла к себе все внимание из-за платья с чересчур высоким разрезом. Фотографам удалось запечатлеть бежевые стринги Бланко.