Один миллиметр до конфуза! 37-летняя актриса едва не опозорилась из-за слишком откровенного наряда ФОТО!
11 августа 2018, 14:31
37-летняя американская модель и актриса Бланка Бланко приняла участие в фотосессии на открытом воздухе.
На фото женщина облачена в купальник и парео пестрой расцветки.
Впрочем, Бланке не привыкать эпатировать публику. На ее счету несколько курьезов, в том числе и произошедших на красной дорожке. Так, в прошлом году актрису застали почти голой на балконе ее жилища, а на церемонии вручения "Оскара" привлекла к себе все внимание из-за платья с чересчур высоким разрезом. Фотографам удалось запечатлеть бежевые стринги Бланко.