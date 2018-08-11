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  • Один миллиметр до конфуза! 37-летняя актриса едва не опозорилась из-за слишком откровенного наряда

Один миллиметр до конфуза! 37-летняя актриса едва не опозорилась из-за слишком откровенного наряда ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

37-летняя американская модель и актриса Бланка Бланко приняла участие в фотосессии на открытом воздухе. 

ФОТО: Vida Press

На фото женщина облачена в купальник и парео пестрой расцветки. 

ФОТО: Vida Press

Впрочем, Бланке не привыкать эпатировать публику. На ее счету несколько курьезов, в том числе и произошедших на красной дорожке. Так, в прошлом году актрису застали почти голой на балконе ее жилища, а на церемонии вручения "Оскара" привлекла к себе все внимание из-за платья с чересчур высоким разрезом. Фотографам удалось запечатлеть бежевые стринги Бланко.

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