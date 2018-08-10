Девушка боялась прыгать с моста в воду, но ей помогли друзья. Разве что-то могло пойти не так?

В Вашингтоне 16-летняя девушка хотела прыгнуть с высокого моста в воду, но в последний момент передумала. Снимавшие ее на видео друзья решили помочь и столкнули подругу вниз, пишет Medialeaks.
16-летняя Джорджина из Вашингтона чудом выжила после того, как ее столкнули с моста. Причем это были ее друзья, пишет Unilad. Девушка сперва хотела прыгнуть сама на потеху знакомым, и они даже начали обратный отсчет с трех, но в последний момент страх, видимо, взял верх.
На записи видно, что девушка несколько раз говорит «нет», но друзья еe подзадоривают, а потом одна из подруг просто толкает девушку с высоты в 60 футов (больше 18 метров).
Когда друзья поняли, что сделали что-то не так, то вызвали скорую. В это время внизу Джорджину уже бросились спасать незнакомые люди. Девушка чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. У нее переломаны ребра и проколото легкое, а в кровь попали пузырьки воздуха.
Мать Джорджины требует, чтобы ее подруга понесла ответственность за свой поступок, и говорит, что ребенка ждет долгое восстановление и большая удача, что она не осталась парализованной.
Известно, что знакомая, которая столкнула девушку, гораздо старше ее, и одних извинений будет недостаточно. В настоящее время инцидентом занимается полиция. Начальник департамента подчеркнул, что прыжки с этого моста в принципе запрещены, но каждый год там непременно травмируются или тонут несколько человек.
Прыжки с высоты в воду не такие безопасные, как может показаться, даже если ими занимается профессионал. Недавно американский экстремал прыгнул в карьер с водой с большой высоты и думал, что с ним все в порядке. Но когда попытался выбраться на берег, понял, что с ногой что-то не то.
Друзья и родня периодически умеют жестоко подшучивать друг над другом. Например, в Мексике после дружеских посиделок может начаться настоящий рестлинг. Мебель в это время лучше убрать подальше.