Девушка боялась прыгать с моста в воду, но ей помогли друзья. Разве что-то могло пойти не так?

16-летняя Джорджина из Вашингтона чудом выжила после того, как ее столкнули с моста. Причем это были ее друзья, пишет Unilad. Девушка сперва хотела прыгнуть сама на потеху знакомым, и они даже начали обратный отсчет с трех, но в последний момент страх, видимо, взял верх.

На записи видно, что девушка несколько раз говорит «нет», но друзья еe подзадоривают, а потом одна из подруг просто толкает девушку с высоты в 60 футов (больше 18 метров).

Когда друзья поняли, что сделали что-то не так, то вызвали скорую. В это время внизу Джорджину уже бросились спасать незнакомые люди. Девушка чудом осталась жива, но получила серьезные травмы. У нее переломаны ребра и проколото легкое, а в кровь попали пузырьки воздуха.

Мать Джорджины требует, чтобы ее подруга понесла ответственность за свой поступок, и говорит, что ребенка ждет долгое восстановление и большая удача, что она не осталась парализованной.

ФОТО: Facebook

Известно, что знакомая, которая столкнула девушку, гораздо старше ее, и одних извинений будет недостаточно. В настоящее время инцидентом занимается полиция. Начальник департамента подчеркнул, что прыжки с этого моста в принципе запрещены, но каждый год там непременно травмируются или тонут несколько человек.

Прыжки с высоты в воду не такие безопасные, как может показаться, даже если ими занимается профессионал. Недавно американский экстремал прыгнул в карьер с водой с большой высоты и думал, что с ним все в порядке. Но когда попытался выбраться на берег, понял, что с ногой что-то не то.