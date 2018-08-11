На что стоматолог никогда не согласится в кресле стоматолога

Стоматолог, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Антон Герасимов:

Конечно, в большей степени я верю в стоматологию. Но все процедуры разные, как и сами пациенты. У каждого из нас свои показания, эстетические предпочтения, возможности и требования к специалисту. И здесь нет единых правил — что можно, а что нельзя. Привожу 7 вещей, на которые я бы лично ни за что не согласился в кресле своего коллеги. Итак, я никогда не соглашусь на….

1. Процедуру, в которой у врача нет квалификации

Конечно, если нужно поставить временную пломбу, то здесь справится любой врач с дипломом стоматолога. Но если речь идет о более сложной процедуре, то я обращаюсь только к узкому специалисту. Так, в случае с лечением каналов я пойду к эндодонтисту. Но если я вижу, что у конкретного врача эндодонтия не основная, а лишь дополнительная специализация, то от его услуг я тоже откажусь. Потому что знаю, насколько это сложная работа, и чтобы делать ее качественно, нужна хорошая практика. Прежде чем доверить врачу выполнение какой-либо сложной процедуры, поинтересуйтесь его специализацией.

2. Новый или редкий имплантат

Как профессиональный имплантолог, я бы никогда не согласился установить самую новую модель имплантата. Во-первых, она еще не достаточная опробована. Во-вторых, может оказаться так, что запчасти к только что появившемуся имплантату просто не успевают сертифицировать. И получится, что сам имплантат поставили, а зуб нет. То же касается и редких материалов.

Фото иллюстративное. ФОТО: Kiyoshi Takahase Segundo / PantherMedia / Kiyoshi Takahase Segundo

Поэтому может получиться так, что запчасти при необходимости перепротезирования потом будет просто не найти. Поэтому перед имплантацией узнайте у врача наименование модели, которую он планирует вам установить, и проверьте, насколько распространена.

3. Процедуру, на которую у меня нет медицинских показаний

Есть ряд процедур, которые носят чисто эстетический характер. И здесь не врач определяет их необходимость, а сам пациент. Понятие красоты очень субъективно. Это дело вкуса. Например, мои зубы не идеально белые, а на эмали есть микротрещины, которые в принципе не заметны. Кто-то бы в моем случае захотел это исправить: поставить виниры, изменить форму, сделать белоснежную улыбку, которая бы восхищала окружающих. Но я лично не стремлюсь произвести впечатление своими зубами, а рассматриваю их в первую очередь с функциональной точки зрения.

Фото иллюстративное. ФОТО: Wavebreakmedia ltd / PantherMedia / Wavebreakmedia ltd

И любую такую процедуру рассматриваю как потенциальный риск. Увы, процедур без риска не бывает. Правда, здесь важно учитывать, что те же виниры в некоторых случаях действительно необходимы. Например, когда зуб состоит из сплошной пломбы. Поэтому когда вам что-то предлагают, нужно четко для себя понять – есть ли для этого медицинские показания?

4. Быструю и недорогую чистку