На что стоматолог никогда не согласится в кресле стоматолога

Стоматолог, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Антон Герасимов:
Конечно, в большей степени я верю в стоматологию. Но все процедуры разные, как и сами пациенты. У каждого из нас свои показания, эстетические предпочтения, возможности и требования к специалисту. И здесь нет единых правил — что можно, а что нельзя. Привожу 7 вещей, на которые я бы лично ни за что не согласился в кресле своего коллеги. Итак, я никогда не соглашусь на….
1. Процедуру, в которой у врача нет квалификации
Конечно, если нужно поставить временную пломбу, то здесь справится любой врач с дипломом стоматолога. Но если речь идет о более сложной процедуре, то я обращаюсь только к узкому специалисту. Так, в случае с лечением каналов я пойду к эндодонтисту. Но если я вижу, что у конкретного врача эндодонтия не основная, а лишь дополнительная специализация, то от его услуг я тоже откажусь. Потому что знаю, насколько это сложная работа, и чтобы делать ее качественно, нужна хорошая практика. Прежде чем доверить врачу выполнение какой-либо сложной процедуры, поинтересуйтесь его специализацией.
2. Новый или редкий имплантат
Как профессиональный имплантолог, я бы никогда не согласился установить самую новую модель имплантата. Во-первых, она еще не достаточная опробована. Во-вторых, может оказаться так, что запчасти к только что появившемуся имплантату просто не успевают сертифицировать. И получится, что сам имплантат поставили, а зуб нет. То же касается и редких материалов.
Поэтому может получиться так, что запчасти при необходимости перепротезирования потом будет просто не найти. Поэтому перед имплантацией узнайте у врача наименование модели, которую он планирует вам установить, и проверьте, насколько распространена.
3. Процедуру, на которую у меня нет медицинских показаний
Есть ряд процедур, которые носят чисто эстетический характер. И здесь не врач определяет их необходимость, а сам пациент. Понятие красоты очень субъективно. Это дело вкуса. Например, мои зубы не идеально белые, а на эмали есть микротрещины, которые в принципе не заметны. Кто-то бы в моем случае захотел это исправить: поставить виниры, изменить форму, сделать белоснежную улыбку, которая бы восхищала окружающих. Но я лично не стремлюсь произвести впечатление своими зубами, а рассматриваю их в первую очередь с функциональной точки зрения.
И любую такую процедуру рассматриваю как потенциальный риск. Увы, процедур без риска не бывает. Правда, здесь важно учитывать, что те же виниры в некоторых случаях действительно необходимы. Например, когда зуб состоит из сплошной пломбы. Поэтому когда вам что-то предлагают, нужно четко для себя понять – есть ли для этого медицинские показания?
4. Быструю и недорогую чистку
Речь идет о популярной порошковой чистке зубов. У нее есть свои плюсы – это быстро и недорого. Но есть и огромный минус – микрочастицы повреждают эмаль. Поэтому я выбираю ручную профессиональную чистку. Да, она занимает больше времени – где-то в два с половиной раза. Это очень трудоемкий процесс, и выполнять процедуру должен квалифицированный специалист. А время такого специалиста, естественно, стоит дороже. К сожалению, до пациента эту позицию не донести.
5. Процедуру из рекламного лозунга
Стоматология, да и медицина в целом не должна следовать за маркетингом. Когда вижу рекламу «сделаем за час» или «имплантация за одно посещение», то для меня сразу загорается красный свет. Нельзя даже пытаться подогнать медицину под какие-то рамки. Это не та сфера, где нужно любой ценой достичь рекордного результата. Нужно отталкиваться от показаний и обстоятельств. Какую бы стоматологическую процедуру мне ни проводили, никаких обещаний и лозунгов от врача мне не нужно. Мне важно прийти к заведомо хорошему результату. Пусть путь к нему будет и более длинный.
6. Отсутствие хорошего оборудования
Врач должен быть обеспечен с материально-технической точки зрения. Да, профессионал может работать с любыми инструментами, но с хорошими получится лучше и быстрее. Конечно, пациенту оценить это сложно. Но есть два пункта, которые можно отследить и без профессионального взгляда: наличие дополнительного света и увеличение. Бывают такие этапы стоматологического лечения, когда света на навесной лампе недостаточно, врач практически ничего не видит. Должен быть налобный свет и хоть какое-то увеличение (микроскоп или хотя бы бинокуляры).
7. Лечение у стоматолога, которого я не ценю как человека
Со всеми стоматологами, которые оказывают мне помощь, я давно знаком лично. Как правило, мы с ними сотрудничаем. Поэтому мне легко оценить их как специалистов. Но я обращаю внимание также и на человеческие качества. Я бы не смог доверить свои зубы стоматологу, которого не ценю и не уважаю как человека. Или тому, с кем лично не знаком. Отношение к работе не менее важно профессионализма. Поэтому прежде чем доверить новому специалисту какую-то сложную и дорогую процедуру, сделайте у него что-нибудь простое.