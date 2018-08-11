«Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести

Впрочем, Линдси Лохан примерной девочкой никогда не была. Черное шифоновое платье с цветочным узором, в котором ее можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, было почти полностью прозрачным. И все прохожие могли убедиться, что уж эта-то звезда не будет скромничать и надевать под такой наряд «бабушкины» трусы, как это недавно сделала Эмили Ратаковски. Скорее, Линдси обойдется вообще без этого предмета гардероба.

ФОТО: Vida Press

Но если снизу этот аутфит смотрелся даже пикантно, то вот сверху – гораздо хуже. Оргомное декольте почти полностью обнажало плоскую и не слишком упругую грудь актрисы.

ФОТО: Vida Press

Да уж, похоже, Линдси относится к тем знаменитостям, которым не стоит обнажаться за порогом собственной спальни. Кстати, избавиться от голых нарядов в свое время советовали и другим селебрити. Например, неизвестно, как стилист позволил Белле Хадид разгуливать по улицам Нью-Йорка в пушистой сетке поверх черных трусиков и с полностью обнаженной грудью, фрагментарно заклеенной скотчем.