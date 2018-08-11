Сб, 11.08.2018
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«Голое» платье Линдси Лохан открыло прохожим все ее прелести

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ФОТО: Vida Press

К «голым» платьям на красных дорожках нам не привыкать. Когда-то такие можно было увидеть лишь на самых крупных и значимых светских мероприятиях, и надевать их рисковали единицы – топ-модели и звезды мирового уровня. Сейчас же даже самая скромная вечеринка не обходится без прозрачных одеяний. Но вот пройтись в таком по улице – это что-то новенькое, пишет Wday.

Впрочем, Линдси Лохан примерной девочкой никогда не была. Черное шифоновое платье с цветочным узором, в котором ее можно было увидеть на улицах Нью-Йорка, было почти полностью прозрачным. И все прохожие могли убедиться, что уж эта-то звезда не будет скромничать и надевать под такой наряд «бабушкины» трусы, как это недавно сделала Эмили Ратаковски. Скорее, Линдси обойдется вообще без этого предмета гардероба.

ФОТО: Vida Press

Но если снизу этот аутфит смотрелся даже пикантно, то вот сверху – гораздо хуже. Оргомное декольте почти полностью обнажало плоскую и не слишком упругую грудь актрисы.

ФОТО: Vida Press

Да уж, похоже, Линдси относится к тем знаменитостям, которым не стоит обнажаться за порогом собственной спальни. Кстати, избавиться от голых нарядов в свое время советовали и другим селебрити. Например, неизвестно, как стилист позволил Белле Хадид разгуливать по улицам Нью-Йорка в пушистой сетке поверх черных трусиков и с полностью обнаженной грудью, фрагментарно заклеенной скотчем.

А в прошлом году на одном из показов Недели моды общественность повергла в шок Ники Минаж. Эпатажная красотка нарядилась в жакет из черного плюша, который закрывал половину ее тела, в то время как вторая спокойно проветривалась на виду у всех собравшихся – лишь ареола была скрыта от любопытных глаз четырехугольным кусочком скотча.

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