Келли Осборн празднует год без зависимостей: «Я наконец-то обрела покой»

"Прошедший год был одним из самых тяжелых в моей жизни. И я чувствую, что пришло время поделиться этим с вами, ребята. Я отказалась от всего, что было в моей жизни, но в большей степени от самой себя. Единственным способом функционирования для меня было самолечение и переход от проекта к проекту. Это не давало мне сосредоточиться на том, что действительно происходило со мной", — откровенно рассказала Осборн.

Она также поблагодарила своего брата Джека за поддержку в трудную минуту. Он стал осуждать сестру за ее зависимости и бескорыстно помог ей пройти путь возвращения к нормальной жизни. Кроме того, она выразила свою благодарность родителям Оззи и Шэрон Осборн, которые несмотря ни на что всегда были готовы помочь своей дочери.

"До сих пор не могу поверить, что прошел уже год! Я по-прежнему не знаю, кто я и чего я хочу, но могу признаться, что нашла наконец-то гармонию с самой собой и теперь начинаю понимать, что же такое настоящее счастье", — написала девушка.

Ранее Келли Осборн (вслед за Леди Гагой, Арианой Гранде, братьями Джонас и другими знаменитостями) поддержала свою коллегу, 25-летнюю певицу Деми Ловато, которая в конце июля была экстренно госпитализирована после передозировки наркотиков.