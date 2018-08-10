Фото: отдыхающий в Юрмале Виторган показал 56-летнюю жену в бикини

В своем Instagram Эммануил Гедеонович опубликовал свежее фото. На снимке семейная идиллия: он принимает солнечные ванны, сидя в шезлонге, его супруга стоит рядом, а в коляске сидит их маленькая дочь.

Поклонники пришли в восторг от публикации. Многие обратили внимание, что Виторган очень заботливый отец, он буквально глаз не спускает с наследницы. Также звездную чету похвалили за умение справляться с грудничком без помощи нянь. Также фолловеры отметили, что новоиспеченные родители сильно загорели.

Виторган с женой. ФОТО: Скриншот с Instagram

"Пример любви и семейных отношений! Спасибо вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь у Виторгана,голова и взгляд направлен только в одну сторону..своих Девочек!!!!Счастье!!!", "И без нянек. Восхищаюсь вами!!!", "Замечательная семья.Здоровья вам на 100 лет", "Какие Вы молодцы, не только работаете, но и отдыхаете!", – писали поклонники в комментариях.

Напомним, что новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана и его 56-летней супруги Ирины родилась дочь Этель, стала настоящей сенсацией. Девочка появилась на свет в феврале этого года. Артист и его супруга столкнулись с осуждением из-за позднего родительства. Однако это не мешает им наслаждаться общением с маленькой наследницей.