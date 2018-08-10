Преступление века: муравей пытался украсть бриллиант прямо из магазина
10 августа 2018, 14:16
Муравьи в Италии тоже обладают мафиозными наклонностями! Один из пользователей разместил на YouTube ролик, в котором дерзкое насекомое пытается унести из ювелирного магазина бриллиант, сообщает Daily Mail.
Алмаз весил больше самого муравья, но тот поднял его на спину и потащил в одному ему известном направлении. При надобности он периодически подкатывал драгоценный камень.
К сожалению, история умалчивает, удалось ли муравью в итоге вынести драгоценный камень.