Пт, 10.08.2018
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  • Преступление века: муравей пытался украсть бриллиант прямо из магазина

Преступление века: муравей пытался украсть бриллиант прямо из магазина

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Муравьи в Италии тоже обладают мафиозными наклонностями! Один из пользователей разместил на YouTube ролик, в котором дерзкое насекомое пытается унести из ювелирного магазина бриллиант, сообщает Daily Mail.

Алмаз весил больше самого муравья, но тот поднял его на спину и потащил в одному ему известном направлении. При надобности он периодически подкатывал драгоценный камень.

К сожалению, история умалчивает, удалось ли муравью в итоге вынести драгоценный камень.

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