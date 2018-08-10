Пт, 10.08.2018
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  • Женщина выбежала из дома в чем мать родила: причина оказалась неожиданной

Женщина выбежала из дома в чем мать родила: причина оказалась неожиданной

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Naked young woman isolated over white

ФОТО: Ishay Botbol / PantherMedia / Ishay Botbol

В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, задержали обнаженную женщину, спасавшуюся от огромного паука, пишет Сегодня.

40-летнюю Даниэль Типлз заметили, когда она бежала по парку без одежды. На ходу женщина терла волосы и грудь. Водители проезжающих автомобилей, привлеченные необычным зрелищем, притормаживали и сигналили.

Когда полицейским удалось догнать Типлз, она не сразу согласилась одеться. Женщина объяснила, что увидела на себе огромного паука, сбросила одежду и побежала, чтобы спастись от него. Она добавила, что недавно употребляла крэк-кокаин, спайс и метамфетамин.

Женщину арестовали и обвинили в обнажении половых органов. В полицейском отчете не уточняется, удалось ли отыскать огромного паука.

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