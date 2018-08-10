Женщина выбежала из дома в чем мать родила: причина оказалась неожиданной
10 августа 2018, 13:35
В американском городе Сент-Питерсберг, штат Флорида, задержали обнаженную женщину, спасавшуюся от огромного паука, пишет Сегодня.
40-летнюю Даниэль Типлз заметили, когда она бежала по парку без одежды. На ходу женщина терла волосы и грудь. Водители проезжающих автомобилей, привлеченные необычным зрелищем, притормаживали и сигналили.
Когда полицейским удалось догнать Типлз, она не сразу согласилась одеться. Женщина объяснила, что увидела на себе огромного паука, сбросила одежду и побежала, чтобы спастись от него. Она добавила, что недавно употребляла крэк-кокаин, спайс и метамфетамин.
Женщину арестовали и обвинили в обнажении половых органов. В полицейском отчете не уточняется, удалось ли отыскать огромного паука.