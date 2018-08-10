Мария Миронова рассказала о роковом совпадении

«Ну, меня уже третий раз грабят... Сейчас это случилось точно в том самом месте на Садовом кольце, где моя героиня делает разворот на машине, пытаясь покончить с собой. Вот такое совпадение. Хотя я не ищу ни в нем, ни в чем-то другом какие-то особые знаки или смыслы. Правда, мне тут же после моего поста в соцсети начали писать: реально ограбили или черный пиар? Мне стало смешно, потому что я и белым-то пиаром ни разу в жизни не занималась, не то что черным... Теперь мое дело расследуют на Петровке, 38. В МУРе. В общем, история с «Садовым кольцом» продолжается...», — рассказала Мария.

Интересно, что Миронова старается не верить знакам и смыслам. Тем не менее, у актрисы есть странное увлечение: она серьезно занимается астрологией и даже помогает с прогнозами своим знакомым.

Мария Миронова ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

«Я умею составлять гороскопы давно. Меня с детства увлекало составление натальных карт. Кому-то на площадке я об этом рассказала. Надо мной постебались: «У нас тут гадалка!» А в какой-то момент, когда у меня случились наименее загрузочные съемочные дни, я составила для кого-то из группы гороскоп. Он оказался точным. Потом еще и еще. Когда же я пять раз подряд попала в точку, составляя гороскопы даже плохо знакомым людям, ко мне в вагончик потянулся народ... Многие оказались «охваченными» астрологической лихорадкой: Женя Брик, Ирка Розанова, Петар Зекавица и другие... Мы смеялись. И я, в общем-то, попадала в точку», — поделилась звезда.

К 45 годам Миронова достигла гармонии с собой. Она старается принимать себя такой, какая она есть. «Наша внешняя жизнь — абсолютное отражение нашей внутренней жизни. Согласитесь, когда смотришься в зеркало, можно с этим спорить, но лучше сразу принять. Потому что пока не примешь то, что видишь в зеркале, ты не сможешь принять ничего. И я поняла, насколько глупо не принять жизненные обстоятельства и события, со мной происходящие», — сообщила артистка.

В последнее время Миронова скептически относится к некоторым предложениям режиссеров. Она тщательно выбирает проекты, где готова сняться. По ее мнению, так она чувствует себя независимой и свободной.