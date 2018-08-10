Десять выражений лиц пассажиров, у которых двери закрылись перед носом

Многие из нас не только видели стремительно бегущего человека, отчаянно пытающегося успеть запрыгнуть в вагон метро или вскочить на подножку автобуса, но и сами оказывались в такой ситуации. Тут главное — сохранить лицо, ведь тяжко даже смотреть на уходящий поезд, но ещё тяжелее — видеть глаза тех, кто от него отстал, пишет Лайф.
На инстаграм-страницу Missedyabus пока подписано не очень много пользователей, но это только пока... Мы уверены, что у этого аккаунта большое будущее, ведь там публикуются видео с пассажирами, у которых двери закрылись прямо перед носом.
Человек-гиена, австралийская версия
Забавно в этой ситуации то, что дело происходит в сиднейской подземке, где поезда ходят не с привычным интервалом в одну-три минуты, — порой ждать на перроне приходится около получаса.
Даже не пытайся
Постиг дзен
Зачем тебе поезд, если у тебя есть самокат?
— Не желаете ли прокатиться на поезде, сэр? — Нет, это не для меня
Когда немного увлёкся и не заметил столб
Нет, вы слишком хороши для этого места
Не в этот раз! Или в этот? Нет, всё же не в этот
Столбы vs люди — 2
Когда опоздал, но всё равно очень милый