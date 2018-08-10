Пт, 10.08.2018
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  • Десять выражений лиц пассажиров, у которых двери закрылись перед носом

Десять выражений лиц пассажиров, у которых двери закрылись перед носом

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Metro station.

ФОТО: Fernando Barozza / PantherMedia / Fernando Barozza

Многие из нас не только видели стремительно бегущего человека, отчаянно пытающегося успеть запрыгнуть в вагон метро или вскочить на подножку автобуса, но и сами оказывались в такой ситуации. Тут главное — сохранить лицо, ведь тяжко даже смотреть на уходящий поезд, но ещё тяжелее — видеть глаза тех, кто от него отстал, пишет Лайф.

На инстаграм-страницу Missedyabus пока подписано не очень много пользователей, но это только пока... Мы уверены, что у этого аккаунта большое будущее, ведь там публикуются видео с пассажирами, у которых двери закрылись прямо перед носом.

Человек-гиена, австралийская версия

Забавно в этой ситуации то, что дело происходит в сиднейской подземке, где поезда ходят не с привычным интервалом в одну-три минуты, — порой ждать на перроне приходится около получаса.

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