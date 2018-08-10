Десять выражений лиц пассажиров, у которых двери закрылись перед носом

На инстаграм-страницу Missedyabus пока подписано не очень много пользователей, но это только пока... Мы уверены, что у этого аккаунта большое будущее, ведь там публикуются видео с пассажирами, у которых двери закрылись прямо перед носом.

Человек-гиена, австралийская версия

Забавно в этой ситуации то, что дело происходит в сиднейской подземке, где поезда ходят не с привычным интервалом в одну-три минуты, — порой ждать на перроне приходится около получаса.

Даже не пытайся

Постиг дзен

Зачем тебе поезд, если у тебя есть самокат?

— Не желаете ли прокатиться на поезде, сэр? — Нет, это не для меня

Когда немного увлёкся и не заметил столб

Нет, вы слишком хороши для этого места

Не в этот раз! Или в этот? Нет, всё же не в этот

Столбы vs люди — 2