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  • Смотри: в Пярну полным ходом идет подготовка к фестивалю Weekend

Смотри: в Пярну полным ходом идет подготовка к фестивалю Weekend

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Пярнуский пляж в четвертый раз приветствует крупнейший в Северной Европе фестиваль электронной танцевальной музыки Weekend Festival Baltic, на котором соберутся более 80 звезд танцевальной и поп-музыки со всего мира, включая таких знаменитостей как The Prodigy и David Guetta.

На пляже уже начали подготавливать сцену, на огороженной территории трудятся рабочие и техника.  В этом году именитыми участниками фестиваля будут The Prodigy, David Guetta, Suicideboys, Afrojack, Axwell/\Ingrosso, Hardwell и многие другие.

Отметим, что как сообщила пресс-служба Elron, в связи с проведением с 3 до 5 августа в Пярну Weekend Festival Baltic в фестивальный город будет ездить больше поездов. Для удобной перевозки гостей фестиваля 3, 4 и 6 августа на линии Таллинн-Пярну будут производиться дополнительные рейсы в обоих направлениях.  В дни проведения фестиваля в ходу будут и все обычные и добавленные на летний сезон поезда линии Таллинн-Пярну.

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