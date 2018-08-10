Смотри: в Пярну полным ходом идет подготовка к фестивалю Weekend

На пляже уже начали подготавливать сцену, на огороженной территории трудятся рабочие и техника. В этом году именитыми участниками фестиваля будут The Prodigy, David Guetta, Suicideboys, Afrojack, Axwell/\Ingrosso, Hardwell и многие другие.

Отметим, что как сообщила пресс-служба Elron, в связи с проведением с 3 до 5 августа в Пярну Weekend Festival Baltic в фестивальный город будет ездить больше поездов. Для удобной перевозки гостей фестиваля 3, 4 и 6 августа на линии Таллинн-Пярну будут производиться дополнительные рейсы в обоих направлениях. В дни проведения фестиваля в ходу будут и все обычные и добавленные на летний сезон поезда линии Таллинн-Пярну.