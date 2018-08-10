Пт, 10.08.2018
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  • Актрису-мусульманку затравили из-за фото в бикини и попросили сменить религию

Актрису-мусульманку затравили из-за фото в бикини и попросили сменить религию

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ФОТО: Instagram

Пользователи Сети потребовали от индийской актрисы Сары Кхан, которая является мусульманкой, сменить религию. Критике она подверглась из-за публикации в "Инстаграме" фотографий в бикини с отдыха, сообщает Daily Mail.

Некоторые пользователи расценили подобные снимки неподобающими для мусульманки.

— Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняй религию, потому что в исламе такие одежды не разрешены, — написал ей один из пользователей.

 

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— Меняй религию и делай что хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижу тебя, — цитирует издание слова другого возмущённого.

СМИ отмечают, что ранее на критику пользователей актриса отвечала сообщением о необходимости уважать других людей.

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