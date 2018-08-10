Актрису-мусульманку затравили из-за фото в бикини и попросили сменить религию

10 августа 2018, 10:47
Пользователи Сети потребовали от индийской актрисы Сары Кхан, которая является мусульманкой, сменить религию. Критике она подверглась из-за публикации в "Инстаграме" фотографий в бикини с отдыха, сообщает Daily Mail.
Некоторые пользователи расценили подобные снимки неподобающими для мусульманки.
— Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняй религию, потому что в исламе такие одежды не разрешены, — написал ей один из пользователей.
— Меняй религию и делай что хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижу тебя, — цитирует издание слова другого возмущённого.
СМИ отмечают, что ранее на критику пользователей актриса отвечала сообщением о необходимости уважать других людей.