Актрису-мусульманку затравили из-за фото в бикини и попросили сменить религию

Некоторые пользователи расценили подобные снимки неподобающими для мусульманки.

— Думаю, ты забыла, что являешься мусульманкой. Меняй религию, потому что в исламе такие одежды не разрешены, — написал ей один из пользователей.

A post shared by sara khan (@ssarakhan) on Aug 7, 2018 at 11:45am PDT

— Меняй религию и делай что хочешь. Позор тебе, Сара. Ты была моим вдохновением, но теперь я ненавижу тебя, — цитирует издание слова другого возмущённого.