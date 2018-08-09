Письмо читателя: стоит ли встречаться с женщиной на десять лет старше, у которой уже есть ребенок

«Здравствуйте!

Меня зовут Юрий. Мне 29 лет. В прошлом году познакомился с девушкой 38 лет (то есть в настоящее время ей будет 39). Она мне нравится. Очень молодо выглядит, не по годам, так сказать. У нее есть 16-летняя дочь, у меня детей нет, в браке не состоял.

Сейчас у нас с ней начинает все переходить в серьезные отношения. Но мнение моего окружения (родных и знакомых) склоняется к тому, что не стоит с ней «по-серьезке»: типа много лет, может не родить (ребенка хотя бы одного хочу 100%), быстро начнет стареть после 40, сил не будет заниматься с ребенком и потом после декрета работать в одно время, на тебя ляжет большая нагрузка... Я это в принципе понимаю. Естественно, это немного смущает, но я хотел найти девушку по сердцу, по душе. Она по душе, хотя, конечно, интересы у нас довольно сильно разнятся.

Подскажите, пожалуйста, как быть? Стоит поговорить и закончить отношения? Или плыть по течению и смотреть на горизонт в надежде, что буря не настигнет?»

Юрий, здравствуйте!

Мне кажется, что в вашем возрасте вы можете себе позволить принимать самостоятельные решения, хотя выдержать давление семьи не всегда бывает просто. Возможно, ваша семья озвучивает ваши собственные страхи, которые вы сами до конца не признаете. Но важнее то, что вы нашли женщину, с которой вам хорошо. И, возможно, в первую очередь стоит с ней обсудить ваши планы на будущее. Хочет ли она детей от вас в будущем, хочет ли она с вами строить продолжительные отношения? Возможно, что у нее есть собственная картина собственного будущего, в котором, например, она вас не рассматривает как постоянного спутника жизни.

К сожалению, в нашей стране слишком силен стереотип, что жизнь после 40 лет заканчивается, а не начинается. В 40 лет у многих женщин есть силы не только родить ребенка (если они его хотят), но и воспитать, а рождение ребенка — это стресс для женского организма вне зависимости от возраста, поэтому в первое время женщина нуждается в поддержке со стороны близких, особенно — от отца ребенка. И если вас это пугает, то, возможно, вы сами прямо сейчас не готовы к этому шагу, и дело не в том, что ваша девушка не сможет родить после 40.

Мне кажется, что вам стоит заглянуть в «себя» и посмотреть, что происходит внутри вас, каковы ваши собственные сомнения, страхи. Абстрагируйтесь от страхов вашей семьи и решите этот вопрос самостоятельно.

Что касается интересов, то дело тоже не всегда в возрастной разнице. Просто, как это банально ни прозвучит, в принципе все люди разные, поэтому у них могут быть разные увлечения и хобби. Важно, чтобы ваше мировозрение и взгляды совпадали по базовым вопросам, таким, как желание иметь детей, финансы, религиозные взгляды, и все, что важно для вас обоих.

Если ваша девушка вам «по душе», то почему не продолжить отношения, поговорив с ней о своих опасениях? Вы говорите, что сейчас вы переходите к более серьезным отношениям. Что это для вас значит? Вы хотите жить вместе? Она хочет того же самого? Еще раз повторюсь, что важно, чтобы вы и она имели общее представление о вашем будущем, тогда и с возникающими трудностями, такими как общественное мнение или осуждение и страхи вашей семьи, будет справляться чуть легче.

Из вашего письма не очень понятно, знакомы ли ваши близкие с вашей девушкой. Если нет, то, возможно, личное общение с ней как-то поможет изменить их отношение к сложившейся ситуации.