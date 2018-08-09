Мы всегда будем любить тебя. Сегодня Уитни Хьюстон исполнилось бы 55

В этот день предлагаем вспомнить 10 интересных фактов из жизни любимой певицы.

1. Уитни мечтала стать учителем.

В детстве Хьюстон даже не думала о карьере певицы. «Я хотела стать учителем. Я обожаю детей и так хотела с ними работать», — признавалась она журналу Rolling Stone. Но как только маленькая Уитни осознала, с каким талантом ей повезло родиться, все остальное отошло на второй план.

2. Первое сольное выступление певицы заставило зрителей рыдать.

Уитни было 11 лет, когда она впервые оказалась один на один с публикой во время выступления в церкви. Предсказуемо, прихожане не остались равнодушными, услышав ее ангельский голос.

«Я была до смерти напугана... Я знала, что на меня все смотрят. Никто не шевелился, они словно были в трансе. Я просто не сводила глаз с часов посреди церкви. Когда я закончила, люди захлопали и начали плакать. Тогда я поняла, что благословлена Богом», — рассказала Уитни журналу Time Magazine.

3. Первый контракт Хьюстон предложили в 13 лет.

Звукозаписывающая компания уже тянула руки к юной звезде, но вмешалась мама Уитни и настояла на том, что дочь должна закончить школу. Чему быть, того не миновать — контракт был подписан, хоть и спустя несколько лет.

4. Хьюстон стала первой темнокожей девушкой на обложке журнала Seventeen.

Дорога к мировой славе получилась извилистой — сначала Уитни успела попробовать себя в роли модели. С её природной красотой и обаянием это не составило труда, и в скором времени ей покорились Seventeen, Glamour, Cosmopolitan и другие издания.

«С самого начала я подружилась с камерой. Она любила меня, а я отвечала взаимностью», — вспоминала певица в интервью Time Magazine.

5. Уитни Хьюстон — королева Billboard.

Ее песни занимали первую строчку в списке самых популярных песен Billboard семь раз подряд с 1985 по 1988 год. Всего на вершине чарта оказывались 11 хитов певицы.

Мало кто может похвастаться таким успехом, но Уитни это удавалось блестяще: вечная классика I Will Always Love You в свое время продержалась на первом месте 20 недель подряд.

6. Хьюстон отказала Майклу Джексону.

Король поп-музыки ужасно хотел спеть дуэтом с Уитни, но прогадал со временем. В 1987 году первый альбом Хьюстон бил все рекорды по популярности, и делать еще один хит певица не пожелала, так что песню I Just Can't Stop Loving You пришлось записывать без ее участия.

7. Уитни считала СМИ «демонами».

«Для меня они демоны...которые хотят сожрать мою плоть», — так она обозначила свою позицию в интервью журналу Redbook Magazine в 1996 году.

8. Интервью Уитни о наркозависимости было самым рейтинговым в истории телевидения.

В беседе с Дайан Сойер певица обронила несколько комментариев о своих отношениях с наркотиками. «Крэк — дешевка. Я слишком много зарабатываю, чтобы курить крэк. Давайте все проясним, окей? Крэк — не для меня», — таким был ответ Уитни в далеком 2002 году. Спустя 7 лет в интервью Опре Уинфри она призналась, что лгала.

9. Уитни возмущала критика ее брака с Бобби Брауном.

Против их союза были многие, начиная с семьи певицы и заканчивая фанатами, которые не одобряли ее выбор. Чувства Уитни были глубокими и взаимными, и в то время ничто не могло встать на пути влюбленных. Единственной силой, достаточной, чтобы разрушить их брак с Бобби, стали наркотики.

10. Уитни знала, как хочет встретить старость.