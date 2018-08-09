Умерла актриса из «Вечного зова» Тамара Дегтярева

Народная артистка России Тамара Дегтярёва умерла на 75-м году жизни. О кончине актрисы сообщили в театре "Современник".

— Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярёва, наша коллега, товарищ, партнёр. Её не стало на 75-м году жизни, — говорится в сообщениитеатра.

По данным СМИ, у актрисы случился инфаркт на фоне проблем с сосудами и диабета.

О церемонии прощания, в частности времени и месте, будет сообщено позднее.

Тамара Дегтярёва сыграла более 30 ролей в советском и российском кино. Она исполнила роли в "Вечном зове", "Нюркиной жизни", "Ищу человека", "Эшелоне" и т.д.