Премия «Оскар»: три изменения вступят в силу уже на ближайших церемониях

Дело в том, что юбилейную 90-ю церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2018 года смотрело рекордно низкое за всю историю кинопремии количество зрителей - только 26,5 миллионов человек (в 2017-м было 34,3 млн, в 2008 - 32 млн, а рекорд был в 2000-м - 46,5 млн зрителей).

В надежде на сохранение количества зрителей при трансляциях в прямом эфире академики ввели новую, 25-ю основную номинацию, которая впервые будет присуждена во время 91-й ежегодной церемонии вручения золотых статуэток. Эта новая номинация называется "Лучший популярный фильм". Критерии отбора картин по ней и другие детали будут объявлены позднее.

Некоторые эксперты уже отмечают, что добавление такой категории снижает престиж "Оскара", приближая его к церемонии вручения премий People's Choice Awards или MTV Movie & TV Awards.

И это не единственное изменение, касающееся "Оскара", сообщает The Hollywood Reporter.

Так как большинство опрошенных зрителей считает, что церемонии "Оскар" стали слишком длинными и скучными, отныне трансляции в прямом эфире будут сокращены - вручения наименее популярных номинаций транслироваться не будут, ради уменьшения эфирного времени. Прямой эфир будет длиться не более 3 часов.

Кроме того, с 2020 года церемония награждения будет проходить в театре Dolby в Лос-Анджелесе не 23 февраля, как было заявлено ранее. 92-я церемония вручения кинопремии состоится 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. Дата 91-й церемонии остается прежней - 23 февраля 2019 года.

Киноакадемики также переизбрали 75-летнего Джона Бейли президентом Американской академии кинематографических искусств. В марте этого года против Бейли были сняты все обвинения в сексуальных домогательствах, и академики, рассмотрев все заявления сторон, единогласно пришли к мнению, что расследование в отношении Бейли следует прекратить. Так как никаких доказательств по вопросу домогательств найдено не было, то ничто не помешало Совету управляющих киноакадемии переизбрать своего президента.

Первым вице-президентом киноакадемии была назначена оскароносный визажист Лоис Бёруэлл, работавшая над "Храбрым сердцем".