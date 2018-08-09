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Премия «Оскар»: три изменения вступят в силу уже на ближайших церемониях

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Final preparations for the 2017 Oscars on underway at the red carpet arrivals area, February 25, 2017 one day before the 89th annual Oscars, outside the Dolby Theater in Hollywood, California. / AFP PHOTO / Robyn Beck

ФОТО: ROBYN BECK / AFP

Совет управляющих Американской академии киноискусств одобрил несколько существенных изменений к нынешнему формату присуждения премии "Оскар", которые направлены на популяризацию церемонии награждения, пишет NewsRu.

Дело в том, что юбилейную 90-ю церемонии вручения премии "Оскар" в марте 2018 года смотрело рекордно низкое за всю историю кинопремии количество зрителей - только 26,5 миллионов человек (в 2017-м было 34,3 млн, в 2008 - 32 млн, а рекорд был в 2000-м - 46,5 млн зрителей).

В надежде на сохранение количества зрителей при трансляциях в прямом эфире академики ввели новую, 25-ю основную номинацию, которая впервые будет присуждена во время 91-й ежегодной церемонии вручения золотых статуэток. Эта новая номинация называется "Лучший популярный фильм". Критерии отбора картин по ней и другие детали будут объявлены позднее.

Некоторые эксперты уже отмечают, что добавление такой категории снижает престиж "Оскара", приближая его к церемонии вручения премий People's Choice Awards или MTV Movie & TV Awards.

И это не единственное изменение, касающееся "Оскара", сообщает The Hollywood Reporter.

Так как большинство опрошенных зрителей считает, что церемонии "Оскар" стали слишком длинными и скучными, отныне трансляции в прямом эфире будут сокращены - вручения наименее популярных номинаций транслироваться не будут, ради уменьшения эфирного времени. Прямой эфир будет длиться не более 3 часов.

Кроме того, с 2020 года церемония награждения будет проходить в театре Dolby в Лос-Анджелесе не 23 февраля, как было заявлено ранее. 92-я церемония вручения кинопремии состоится 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии. Дата 91-й церемонии остается прежней - 23 февраля 2019 года.

Киноакадемики также переизбрали 75-летнего Джона Бейли президентом Американской академии кинематографических искусств. В марте этого года против Бейли были сняты все обвинения в сексуальных домогательствах, и академики, рассмотрев все заявления сторон, единогласно пришли к мнению, что расследование в отношении Бейли следует прекратить. Так как никаких доказательств по вопросу домогательств найдено не было, то ничто не помешало Совету управляющих киноакадемии переизбрать своего президента.

Первым вице-президентом киноакадемии была назначена оскароносный визажист Лоис Бёруэлл, работавшая над "Храбрым сердцем".

Вице-президентами стали кинопродюсер Сидни Гэнис, сценарист Ларри Карашевски и продюсер Нэнси Утли.

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