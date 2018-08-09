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  • 43-летнего ДиКаприо застали за поцелуями с 21-летней девушкой на пляже

43-летнего ДиКаприо застали за поцелуями с 21-летней девушкой на пляже

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ФОТО: Vida Press

Легендарный актер Леонардо ДиКаприо наслаждается отдыхом в перерыве съемок нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». 43-летний актер пришвартовался на яхте к берегам Корсики вместе с 21-летней моделью Камилой Морроне.

ФОТО: Vida Press

Папарацци запечатлели, как парочка весело проводила время на пляже.

ФОТО: Vida Press

Обычно скупой на чувства Лео не стеснялся обнимать и целовать возлюбленную.Пару впервые заметили вместе в декабре прошлого года. Камила — падчерица известного актера Аль Пачино. ДиКаприо уже успел появиться с Морроне на нескольких светских мероприятиях и познакомил со своим близким другом Тоби Магуайером.

Обычно Лео не выходит в свет со своими девушками, если только это не совсем серьезно?

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