43-летнего ДиКаприо застали за поцелуями с 21-летней девушкой на пляже
9 августа 2018, 15:15
Легендарный актер Леонардо ДиКаприо наслаждается отдыхом в перерыве съемок нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде». 43-летний актер пришвартовался на яхте к берегам Корсики вместе с 21-летней моделью Камилой Морроне.
Папарацци запечатлели, как парочка весело проводила время на пляже.
Обычно скупой на чувства Лео не стеснялся обнимать и целовать возлюбленную.Пару впервые заметили вместе в декабре прошлого года. Камила — падчерица известного актера Аль Пачино. ДиКаприо уже успел появиться с Морроне на нескольких светских мероприятиях и познакомил со своим близким другом Тоби Магуайером.
Обычно Лео не выходит в свет со своими девушками, если только это не совсем серьезно?
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