43-летнего ДиКаприо застали за поцелуями с 21-летней девушкой на пляже

ФОТО: Vida Press

Папарацци запечатлели, как парочка весело проводила время на пляже.

ФОТО: Vida Press

Обычно скупой на чувства Лео не стеснялся обнимать и целовать возлюбленную.Пару впервые заметили вместе в декабре прошлого года. Камила — падчерица известного актера Аль Пачино. ДиКаприо уже успел появиться с Морроне на нескольких светских мероприятиях и познакомил со своим близким другом Тоби Магуайером.

Обычно Лео не выходит в свет со своими девушками, если только это не совсем серьезно?