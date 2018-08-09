Пинк попала в больницу в Сиднее

Популярную американскую певицу Пинк экстренно госпитализировали в Австралии перед концертом. Об этом певица сообщила на своей странице в Instagram, пишет Сегодня.
"Через 20 минут после окончания саундчека, меня госпитализировали в больницу с невыносимой болью. Это стало причиной отмены концерта", – написала Пинк. Отметим, что концерт должен был состоятся в понедельник, 6 августа.
Певица рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, танцует, летает, поэтому должна быть абсолютно здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.
Пинк подчеркнула, что теперь будет пить зеленый чай и проводить время со своими детьми.
"Предупреждаю папарацци, вы можете увидеть, как я выхожу из своего гостиничного номера с двумя маленькими детьми, и еще одно предупреждение: я могу даже улыбаться. Но не очень. Постараюсь контролировать улыбки", – написала певица.