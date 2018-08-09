Пинк попала в больницу в Сиднее

"Через 20 минут после окончания саундчека, меня госпитализировали в больницу с невыносимой болью. Это стало причиной отмены концерта", – написала Пинк. Отметим, что концерт должен был состоятся в понедельник, 6 августа.

Певица рассказала, что пробыла в больнице около суток. По ее словам, на своих концертах она "не просто стоит с микрофоном и поет", а много двигается, танцует, летает, поэтому должна быть абсолютно здоровой, чтобы вернуться к выступлениям.

Пинк подчеркнула, что теперь будет пить зеленый чай и проводить время со своими детьми.