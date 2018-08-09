Не упусти возможность! Поучаствуй в создании клипа памяти Виктора Цоя в Эстонии
9 августа 2018, 12:19
Любовь к творчеству Виктора Цоя в Эстонии известна и ежегодные трибьют-концерты, на которые собираются тысячи людей, тому подтверждение.
В этом году группа GERODES Band выступила с инициативой создать видео-подарок всем поклонникам творчества рок-музыканта. Группа готовится снять музыкальный клип на кавер песни "Звезда по имени Солнце" и предлагает всем желающим поучаствовать!
Для этого нужно:
Давайте сделаем это вместе!