Чт, 9.08.2018
Вы только посмотрите, на каком летающем коне Армин ван Бюрен прибыл в Таллинн! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Жизнь
  • Не упусти возможность! Поучаствуй в создании клипа памяти Виктора Цоя в Эстонии

Не упусти возможность! Поучаствуй в создании клипа памяти Виктора Цоя в Эстонии

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Виктор Цой

ФОТО: Scanpix

Любовь к творчеству Виктора Цоя в Эстонии известна и ежегодные трибьют-концерты, на которые собираются тысячи людей, тому подтверждение. 

В этом году группа GERODES Band выступила с инициативой создать видео-подарок всем поклонникам творчества рок-музыканта. Группа готовится снять музыкальный клип на кавер песни "Звезда по имени Солнце" и предлагает всем желающим поучаствовать!

Для этого нужно:

  1. Придумать любое графическое выражение своей любви к творчеству Цоя (не словами, так как видео пойдет в клип без звука). Например, написать "ЦОЙ", "ВИКТОР ЦОЙ", название группы "КИНО" или любые слоганы ("Цой жив", например) - на плакате, на песке, выложить из своих тел. Все, на что хватит вашей фантазии.
  2. Записать это на видео на свой телефон. Длительность видео 3-5 секунд. ОБЯЗАТЕЛЬНО: ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ФОРМАТ!
  3. Записать видео можно заранее, а можно и на концерте "Песни Цоя" 16 августа в 20 часов на горке Харью. 
  4. Загрузить видео в папку на google drive вот сюда: ССЫЛКА. Видео принимаются до полуночи 16 августа. 

Давайте сделаем это вместе! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ