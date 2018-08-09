Пожарные тушили горящий завод пластмассы, когда на них двинулся огненный торнадо ВИДЕО!
9 августа 2018, 10:49
На тушение пожара в английском графстве Дербишир приехало несколько пожарных бригад. Однако во время тушения они стали свидетелями необычного явления — огненного торнадо. Этот момент они запечатлели на камеру, сообщает Лайф.
По словам огнеборцев, такое явление могло произойти из-за того, что прохладный воздух проник в верхнюю часть горячего воздуха и вызывал вихрь, похожий на торнадо. В результате тысячи пластмассовых палет поднялись в воздух.
На тушение пламени у пожарных ушло почти 12 часов, однако после этого в воздухе надолго остался висеть густой чёрный дым. Из-за этого местным жителям приказали наглухо запереть окна в своих домах, чтобы не задохнуться от запаха гари. К счастью, никто не пострадал.