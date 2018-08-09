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  • Пожарные тушили горящий завод пластмассы, когда на них двинулся огненный торнадо

Пожарные тушили горящий завод пластмассы, когда на них двинулся огненный торнадо ВИДЕО!

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ФОТО: Скриншот с видео

На тушение пожара в английском графстве Дербишир приехало несколько пожарных бригад. Однако во время тушения они стали свидетелями необычного явления — огненного торнадо. Этот момент они запечатлели на камеру, сообщает Лайф.

По словам огнеборцев, такое явление могло произойти из-за того, что прохладный воздух проник в верхнюю часть горячего воздуха и вызывал вихрь, похожий на торнадо. В результате тысячи пластмассовых палет поднялись в воздух.

На тушение пламени у пожарных ушло почти 12 часов, однако после этого в воздухе надолго остался висеть густой чёрный дым. Из-за этого местным жителям приказали наглухо запереть окна в своих домах, чтобы не задохнуться от запаха гари. К счастью, никто не пострадал.

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