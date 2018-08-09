Странные кадры: почему люди курят, пьют и ночутют в McDonalds?

В китайском Гонконге, около 20% которого живет за чертой бедности, начали происходить странные вещи — всемирно известные рестораны «МакДональдс» на глазах превращаются в приюты для бездомных. По крайней мере в ночное время. О метаморфозах сети, известной своими гамбургерами и картофелем фри, сообщает Онлайнер со ссылкой на The Daily Mail.
Открытые на протяжении 24 часов, чистые, светлые и, главное, обогреваемые помещения «МакДональдс» привлекают десятки, если не сотни бездомных. После полуночи рестораны приобретают особую, специфическую популярность.
В мегаполисе насчитывается 235 ресторанов, и почти все они подвергаются набегам бродяг. При этом незваные гости не утруждают себя соблюдением правил этикета — они без зазрения совести распивают алкоголь, курят и ругаются между собой. При этом руководство и сотрудники ресторанов в один голос заявляют, что не могут ничего с этим поделать.
«Вскрыл» проблему фотограф Сурэдж Кэтра, очутившийся после полуночи в районе Коулун: «Если вам доводилось заходить в круглосуточно открытый „МакДональдс“ в районе между часом ночи и 5 утра, вы, вероятно, могли видеть спящих прямо на сиденьях и за столами людей».
«Когда я интересовался у людей, почему они проводят ночи в „МакДональдс“, чаще всего они говорили, что просто не могут позволить себе снимать жилье. Люди идут в „МакДональдс“, потому что им больше некуда идти», — поделился он.
Также фотограф отметил, что специфический, гнилостный запах присутствовал во всех местах, которые облюбовали бездомные. «Сотрудники ресторанов сказали, что когда-то пытались выгонять бездомных, но те возвращаются снова и снова», — рассказал фотограф.