Странные кадры: почему люди курят, пьют и ночутют в McDonalds?

Открытые на протяжении 24 часов, чистые, светлые и, главное, обогреваемые помещения «МакДональдс» привлекают десятки, если не сотни бездомных. После полуночи рестораны приобретают особую, специфическую популярность.

В мегаполисе насчитывается 235 ресторанов, и почти все они подвергаются набегам бродяг. При этом незваные гости не утруждают себя соблюдением правил этикета — они без зазрения совести распивают алкоголь, курят и ругаются между собой. При этом руководство и сотрудники ресторанов в один голос заявляют, что не могут ничего с этим поделать.

«Вскрыл» проблему фотограф Сурэдж Кэтра, очутившийся после полуночи в районе Коулун: «Если вам доводилось заходить в круглосуточно открытый „МакДональдс“ в районе между часом ночи и 5 утра, вы, вероятно, могли видеть спящих прямо на сиденьях и за столами людей».

«Когда я интересовался у людей, почему они проводят ночи в „МакДональдс“, чаще всего они говорили, что просто не могут позволить себе снимать жилье. Люди идут в „МакДональдс“, потому что им больше некуда идти», — поделился он.