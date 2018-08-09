Звезда сериала «Ольга» похвасталась пышными формами в бикини

Алина Алексеева показала роскошное тело. Актриса опубликовала снимки с отдыха, пишет Дни.ру.
Алину прославила роль Ленки в сериале "Ольга". Благодаря яркой внешности Алексеева моментально запомнилась и полюбилась публике.
Особенно много у нее поклонников-мужчин. Фигура красотки, напоминающая песочные часы, не оставляет никого равнодушным. Красивое тело артистка приобрела благодаря любимому увлечению – стрипдансу.
В Instagram Алина опубликовала снимок: она позирует на берегу залива в откровенном бикини. Пышные формы артистки восхитили фанатов.
"Лучше в безопасных местах позируйте, жаль терять такую красоту", "Ты просто бомба!!!", "У тебя идеальная фигура", "Красивая", "Очень хорошенькая", "Очень женственная фигура", – написали возбужденные пользователи соцсети в комментариях.