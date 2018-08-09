Звезда сериала «Ольга» похвасталась пышными формами в бикини

Алину прославила роль Ленки в сериале "Ольга". Благодаря яркой внешности Алексеева моментально запомнилась и полюбилась публике.

Особенно много у нее поклонников-мужчин. Фигура красотки, напоминающая песочные часы, не оставляет никого равнодушным. Красивое тело артистка приобрела благодаря любимому увлечению – стрипдансу.

A post shared by Алина Алексеева (@alinastalina) on Aug 7, 2018 at 4:21am PDT

В Instagram Алина опубликовала снимок: она позирует на берегу залива в откровенном бикини. Пышные формы артистки восхитили фанатов.