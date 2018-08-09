Страшная авария с участием Ангелины Вовк попала на видео

Камера наружного наблюдения сняла на видео аварию, в которую в Москве попала телеведущая и актриса Ангелина Вовк. По словам российской звезды, другой автомобиль выскочил на светофоре буквально "из-за спины", сообщают СМИ, Однако сотрудник правоохранительных органов неожиданно встал на сторону оппонента ведущей. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль Вовк поворачивая направо, перестроился в левый ряд движения, передает НСН. Другой автолюбитель пытаясь избежать столкновения, прибавил скорости, но аварию избежать не удалось. Таким образом, инспекторы верно оценили ситуацию, пишет Ura.ru.