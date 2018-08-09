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У жены Башара Асада обнаружили рак

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A picture uploaded on the official page of the Syrian first lady on the internet social network site, Facebook, shows the president's wife Asma al-Assad distributing packaged iftar meals for orphans and displaced families at an orphanage in Damascus on August 4, 2013, a few days before the end of the holy fasting month of Ramadan to mark Lailat al-Qadr, or Night of Destiny, when Muslims believe the first verses of the Koran were revealed to the Prophet Mohammed. Syrian President Bashar al-Assad's office has also been using a new Instagram account to post photographs of him greeting supporters, and images of his wife Asma visiting hospital patients. AFP PHOTO/HO == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO / FACEBOOK " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

ФОТО: HO / AFP

Первая леди проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы. У 42-летней Асмы аль-Асад опухоль молочной железы.

Супруга президента Сирии Башара Асада госпитализирована в центральный госпиталь Дамаска. У 42-летней Асмы аль-Асад обнаружено онкологическое заболевание.

ФОТО: HO - / AFP

Как сообщила в своем Twitter канцелярия сирийского лидера, речь идет о злокачественной опухоли молочной железы. Болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на успех лечения достаточно велики.

Канцелярия также опубликовала трогательный снимок из больницы: Башар Асад сопровождает и поддерживает первую леди во время химиотерапии. Супруги улыбаются друг другу и сохраняют позитивный настрой.

Асмы аль-Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Ее родители до сих пор живут в Великобритании. Получив диплом Королевского колледжа Лондонского университета, она работала в инвестиционном банке J. P. Morgan и в Deutsche Bank специалистом по слияниям и поглощениям. Но головокружительную карьеру пришлось оставить в 2000 году, когда ее друг, будущий президент Сирии Башар Асад сделал ей предложение и позвал за собой в Дамаск.

У Асмы и Башара счастливый брак, в котором родились трое детей: Хафез, Зейн и Карим.

В Сирии супругу Асада боготворят и называют "розой пустыни", поэтому известие о раке многие воспринимают как личную беду. Пользователи соцсетей из числа жителей арабской республики призывают друг друга молиться за здоровье первой леди.

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