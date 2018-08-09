У жены Башара Асада обнаружили рак

Асмы аль-Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Ее родители до сих пор живут в Великобритании. Получив диплом Королевского колледжа Лондонского университета, она работала в инвестиционном банке J. P. Morgan и в Deutsche Bank специалистом по слияниям и поглощениям. Но головокружительную карьеру пришлось оставить в 2000 году, когда ее друг, будущий президент Сирии Башар Асад сделал ей предложение и позвал за собой в Дамаск.