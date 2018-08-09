У жены Башара Асада обнаружили рак

Первая леди проходит курс химиотерапии в одном из медучреждений сирийской столицы. У 42-летней Асмы аль-Асад опухоль молочной железы.
Супруга президента Сирии Башара Асада госпитализирована в центральный госпиталь Дамаска. У 42-летней Асмы аль-Асад обнаружено онкологическое заболевание.
Как сообщила в своем Twitter канцелярия сирийского лидера, речь идет о злокачественной опухоли молочной железы. Болезнь диагностировали на ранней стадии, поэтому шансы на успех лечения достаточно велики.
Канцелярия также опубликовала трогательный снимок из больницы: Башар Асад сопровождает и поддерживает первую леди во время химиотерапии. Супруги улыбаются друг другу и сохраняют позитивный настрой.
Асмы аль-Асад (в девичестве Асма Фаваз аль-Ахрас) родилась в Лондоне в семье врача и отставного дипломата. Ее родители до сих пор живут в Великобритании. Получив диплом Королевского колледжа Лондонского университета, она работала в инвестиционном банке J. P. Morgan и в Deutsche Bank специалистом по слияниям и поглощениям. Но головокружительную карьеру пришлось оставить в 2000 году, когда ее друг, будущий президент Сирии Башар Асад сделал ей предложение и позвал за собой в Дамаск.
У Асмы и Башара счастливый брак, в котором родились трое детей: Хафез, Зейн и Карим.
В Сирии супругу Асада боготворят и называют "розой пустыни", поэтому известие о раке многие воспринимают как личную беду. Пользователи соцсетей из числа жителей арабской республики призывают друг друга молиться за здоровье первой леди.