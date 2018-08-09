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  • Сбитый верблюд застрял в салоне автомобиля и четыре часа кричал от ужаса

Сбитый верблюд застрял в салоне автомобиля и четыре часа кричал от ужаса

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Необычная авария с участием верблюда произошла в Раджастане, Индия. Водитель легкового автомобиля сбил верблюда, и очевидцы 4 часа пытались достать пострадавшее животное из салона, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса.

ФОТО: Newscrunch / SWNS.com / Newscrunch / SWNS.com/Scanpix

Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше — он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов. 

Indias lendas kaamel pea ees auto esiklaasist sisse

ФОТО: Newscrunch / SWNS.com / Newscrunch / SWNS.com/Scanpix

Тем не менее животное выжило и сейчас проходит лечение.

ФОТО: Newscrunch / SWNS.com / Newscrunch / SWNS.com/Scanpix

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