Сбитый верблюд застрял в салоне автомобиля и четыре часа кричал от ужаса
8 августа 2018, 18:32
Необычная авария с участием верблюда произошла в Раджастане, Индия. Водитель легкового автомобиля сбил верблюда, и очевидцы 4 часа пытались достать пострадавшее животное из салона, сообщает Лайф со ссылкой на Daily Mail.
На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса.
Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше — он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов.
Тем не менее животное выжило и сейчас проходит лечение.