Сбитый верблюд застрял в салоне автомобиля и четыре часа кричал от ужаса

На кадрах слышно, как застрявший в автомобиле верблюд кричит от ужаса.

Сообщается, что водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля и позже он был доставлен в больницу. Верблюду повезло меньше — он попал к ветеринарам лишь спустя несколько часов.