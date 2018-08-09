Почему позитивное мышление не всегда на пользу: пять побочных эффектов

Не забывайте, что напяленной вашу жизнь делают не умные цитаты в стиле "забудь о плохом", а реальный процесс трансформации, который в разы сложнее и противоречивее.

Пять побочных эффектов "позитивного мышления", которые, вопреки прогнозам, негативно влияют на нашу жизнь.

1. Привычка концентрироваться только на хорошем

Казалось бы, на что направляешь внимание, то и привлекаешь в жизнь. Но такое мышление провоцирует развитие "психологической слепоты", когда человек намеренно отрицает наличие у себя серьезных проблем – опасные болезни, задолженности по кредитам, кризис в отношениях. Такие люди начинают вести себя словно дети, выбирая жизнь в иллюзиях, отказываясь от контроля и здравой оценки ситуации.

Главный посыл: "Буду думать, что все хорошо – и мир подстроится". Нужно ли говорить, что ни к чему хорошему такая тактика не приводит, усугубляя проблему, откладывая ее решение в долгий ящик. А это уже не позитивизм, но банальный пофигизм и нежелание отвечать за свои поступки.

2. Вытеснение негативных переживаний, отрицание "плохих" эмоций

Многие люди часто принимают за позитивный настрой установку отказаться от негатива совсем, вычеркнув гнев, злость и боль из своей жизни. Проблема в том, что неотреагированные эмоции при этом никуда не деваются. Стресс просто уходит глубоко в бессознательное и начинает исподтишка давить на наше тело и психику, выливаясь в затяжные болезни и беспричинные нервные срывы.

Получается, человек может сколько угодно отрицать свою обиду, переводить все в шутку, искусственно бодриться – подсознание не проведешь. Ведь негатив – важная часть жизни, которая несет в себе воспитательную функцию. Нужно учиться правильно его проживать, а затем отпускать. Заметьте, принятие и переосмысление неприятного опыта не имеет ничего общего с его отрицанием.

3. Вынашивание нереалистичных планов

Еще одно негативное влияние "розовой философии" — это укрепление иллюзии в том, что любой, даже самый нереалистичный проект можно сделать, не прикладывая для этого серьезных усилий. Достаточно поверить, периодически представляя цель в голове, – и ты станешь миллионером, космонавтом, художником. А если и не станешь, то тоже хорошо, ведь жизни виднее, какой путь сделает тебя счастливым. Так и получается, что человек неадекватно оценивает свои силы и ресурсы, не берет в расчет негативных сценариев, которые могут случиться, отказывается от личной ответственности, идя на авось. Мир воспринимается как крестная фея, которая махнет палочкой и все изменит. Свое участие в событиях сводится к минимуму.

4. Некорректный прогноз событий, переоценка себя

Часто оптимизм порождает и такое заблуждение, при котором человек начинает оценивать себя в разы способнее и привлекательнее, чем есть на деле, у него появляется завышенное самомнение. Что в этом плохого? На практике ложные ожидания больно осаждаются жизнью. Например, мы на пустом месте начинаем считать себя высококлассными специалистами, а потом попадаем под сокращение и не понимаем: почему? Или видим себя привлекательными и интересными людьми, но никто из окружающих не хочет нас любить, и это кажется несправедливым. Выходит какой-то самообман, когда человек мнит себя тем, кем не является, навлекая на голову уйму разочарований. Но истинный оптимизм основывается на признании своих реальных заслуг, а не выдумках воспаленного воображения.

5. Обратный эффект или уход в депрессию

Пытаясь казаться тем, кем человек не является, он только загоняет себя в еще более невыгодное положение. Как это происходит? Роль балагура и оптимиста не находит отклика в его душе, но он настойчиво продолжает себя насиловать и загонять в рамки, вынуждая тело тратить ресурсы на поддержание чуждого себе образа, живя в окружении людей, которые ничего не знают о его истинном "я". Конечно, это сложно и делает жизнь совершенно невыносимой, давление социума и его ожиданий буквально давят нас изнутри. И вроде бы веселишься, корчишь из себя счастливчика, но счастье-то не приходит! А ответ прост – нужно не в игры играть, а позволить себе быть собой, принять свое истинное "я". В этом акте куда больше смысла.