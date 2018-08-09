Знаменитый актер тайно женился после победы над раком

Актер Андрей Гайдулян известный по сериалам "Универ", "Универ. Новая общага" и "СашаТаня" женился. Артист долгое время скрывал свои отношения с коллегой по цеху, пишут Дни.ру.
С начала этого года 34-летнего Гайдуляна стали часто замечать в компании артистки МХТ им. Чехова 26-летней Александрой Велескевич. В начале пара отказывалась комментировать свои отношения, однако в июне Андрей все же признался, что долго не мог завоевать расположение девушки. Актер был сражен ее красотой, чувством юмора и неприступностью.
Видимо, Гайдуляну удалось растопить сердце девушки, и та даже согласилась выйти за него замуж. Как сообщает издание Super, молодые люди тайно поженились в Лас-Вегасе.
Поговаривают, что церемония была очень скромной и прошла еще в мае. Актеры тщательно скрывали факт бракосочетания. Представители артистов также отказываются что-либо говорить по этому поводу. "Я не комментирую личную жизнь своего артиста. Все, что могу сказать, что Андрей сейчас находится в Лос-Анджелесе, и у него все хорошо, а правда это или нет – решайте сами", —цитирует представителя Андрея StarHit.
Отметим, что, судя по геолокации над последними снимками артиста в Instagram, Андрей Гайдулян действительно много времени проводит в США. Именно поэтому поверить слухам о поспешной свадьбе очень легко.
Примечательно, что артист недавно развелся с Дианой Очиловой, отношения с которой тянулись с 2010 года. Влюбленные то расходились, то воссоединялись. В 2016-м они сыграли красивую свадьбу за границей. Очилова поддерживала Гайдуляна, когда тот боролся с раком. А вскоре после того, как состояние звезды сериалов улучшилось, семья распалась, просуществовав чуть больше года.
Напомним, что в июле 2015 года у Андрею Гайдуляну поставили страшный лиагноз – лимфома. Популярный актер перенес несколько курсов химиотерапии и обследовался в Германии. В последнее время, по словам Андрея, его ничто не беспокоит, однако он регулярно проверяется во избежание рецидива.