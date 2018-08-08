Как выглядят 20 основных признаков измены: ответ частного детектива

Детектив и бывший агент ФБР Том Мартин описал в своей книге "Глядя на жизнь частными глазами" 20 распространенных признаков того, что вам изменяют, передает "Новое время".

По словам Мартина, за его сорокалетний опыт работы именно эти 20 вещей чаще всего указывали на неверность мужчины или женщины.

Несмотря на то, что эти признаки кажутся очевидными, Том Мартин говорит, что выявление одного или двух из них не является поводом для беспокойства. Однако если вы заметили в поведении своего партнера четыре или более критерия, стоит хорошо задуматься, не нашел ли любимый человек кого-нибудь на стороне.