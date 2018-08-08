Кая Каллас о своем утре: руки трясутся, дважды мне казалось, что я сдамся
8 августа 2018, 14:35
Председатель Партии реформ Кая Каллас очень обеспокоена состоянием дорог районе Кадриорга, которые небезопасны для езды на велосипеде. Теперь политик просит совета у своих подписчиков.
«Приехала сегодня на работу на велосипеде. Руки до сих пор трясутся», - пишет она в Instagram под фотографией своего велосипеда. «Дважды мне казалось, что я сейчас сдамся, дважды сумка чуть не выскочила из велосипедной корзины. Дайте совет, как добраться до центра города на велосипеде?», - написала Кая.