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  • Кая Каллас о своем утре: руки трясутся, дважды мне казалось, что я сдамся

Кая Каллас о своем утре: руки трясутся, дважды мне казалось, что я сдамся

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02.08.2018, Tallinn Kaja Kallas (Reformierakond) ja Mart Helme (EKRE) Postimehe toimetuses. Kaja Kallas (Reform Party) and Mart Helme (EKRE) at Postimees studio. Foto: Joakim Klementi / Eesti Meedia

ФОТО: Joakim Klementi / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Председатель Партии реформ Кая Каллас очень обеспокоена состоянием дорог районе Кадриорга, которые небезопасны для езды на велосипеде. Теперь политик просит совета у своих подписчиков.  

«Приехала сегодня на работу на велосипеде. Руки до сих пор трясутся», - пишет она в Instagram под фотографией своего велосипеда. «Дважды мне казалось, что я сейчас сдамся, дважды сумка чуть не выскочила из велосипедной корзины. Дайте совет, как добраться до центра города на велосипеде?», - написала Кая.

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