Кая Каллас о своем утре: руки трясутся, дважды мне казалось, что я сдамся

«Приехала сегодня на работу на велосипеде. Руки до сих пор трясутся», - пишет она в Instagram под фотографией своего велосипеда. «Дважды мне казалось, что я сейчас сдамся, дважды сумка чуть не выскочила из велосипедной корзины. Дайте совет, как добраться до центра города на велосипеде?», - написала Кая.