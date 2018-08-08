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68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом

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MADRID, SPAIN-December 11: Richard Gere and Alejandra Silva attend the premiere of La Cena at the Capitol theater in Madrid, Spain December11, 2017. ***NO SPAIN*** CAP/MPI/RJO ©RJO/MPI/Capital Pictures

ФОТО: Jimmy Olsen/MPI/Capital Pictures / RJO/MPI/Capital Pictures

Голливудский актер Ричард Гир совсем скоро второй раз станет папой. Отметим, что в конце августа Гиру исполнится 69 лет, передает Сегодня со ссылкой на испанское издание ABC.

Недавно актер женился в третий раз. Церемония бракосочетания прошла в апреле этого года в Нью-Йорке. Избранницей Ричарда стала 35-летняя Алехандра Сильва.

По собщениям издания, пока не ясно, где именно родится малыш – в Испании или США, где предположительно, пара проводит большую часть времени.

Отметим, что В 2002—2013 годах Гир был официально женат (после 7 лет совместной жизни) на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл. В этом браке родился единственный сын Гира — Гомер Джеймс Джигми. Сейчас ему 18 лет.

Кроме этого, С 1991 по 1995 год актер был женат на супермодели Синди Кроуфорд.

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