68-летний Ричард Гир во второй раз станет отцом

Недавно актер женился в третий раз. Церемония бракосочетания прошла в апреле этого года в Нью-Йорке. Избранницей Ричарда стала 35-летняя Алехандра Сильва.

По собщениям издания, пока не ясно, где именно родится малыш – в Испании или США, где предположительно, пара проводит большую часть времени.

Отметим, что В 2002—2013 годах Гир был официально женат (после 7 лет совместной жизни) на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл. В этом браке родился единственный сын Гира — Гомер Джеймс Джигми. Сейчас ему 18 лет.