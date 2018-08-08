Степаненко в темных очках впервые высказалась о разводе

Впервые за те несколько дней, которые прошли после того, как стало известно о разводе Елены Степаненко и Евгения Петросяна, супруга юмориста высказалась на резонансную тему. Репортеры программы "Вести" пообщались с артисткой. Степаненко, которая в последнее время похудела более чем на 40 килограммов, предстала перед многомиллионной аудиторией в красном наряде, с белым платком на голове и темных очках.

"У каждого человека в жизни что-то случается. Вот и у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Это – житейское дело. Ну, так случилось... Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет. Вы об этом все узнаете!" – оптимистично изрекла в камеру Елена Степаненко.

Журналисты пообщались на эту тему и с Евгением Петросяном. Тот высказал надежду, что они смогут сохранить добрые отношения. "Я надеюсь, что мы придем к согласию и взаимовыгодному, мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что многолетнее творческое взаимодействие надо сохранить как художественную ценность, Вот так мне кажется", – высказался артист.