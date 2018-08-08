Пони-рецидивист навалил под ноги Елизавете II

Неожиданно для всех малыш навалил кучу почти что под ноги Её Величества. Гвардейцам стало стыдно, а самой Елизавете пришлось даже зажимать нос пальцами из-за запаха. Однако через несколько секунд она рассмеялась, приговаривая: "Опять двадцать пять".