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Пони-рецидивист навалил под ноги Елизавете II

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Queen Elizabeth II inspects Pipes and Drums of 4 SCOTS Royal Regiment of Scotland at the gates at Balmoral, as she takes up summer residence at the castle.

ФОТО: Andrew Milligan / PA Wire/PA Images

Во время визита в Шотландию с королевой Елизаветой II произошёл инцидент, который заставил краснеть всю свиту и подданных Её Величества. При подъезде к воротам шотландского замка Балморал её встречали гвардейцы королевского шотландского полка вместе с трёхлетним пони, пишет Лайф.

ФОТО: Andrew Milligan / PA Wire/PA Images

Неожиданно для всех малыш навалил кучу почти что под ноги Её Величества. Гвардейцам стало стыдно, а самой Елизавете пришлось даже зажимать нос пальцами из-за запаха. Однако через несколько секунд она рассмеялась, приговаривая: "Опять двадцать пять".

ФОТО: Andrew Milligan / PA Wire/PA Images

В прошлом году этот же пони пытался съесть букет королевы, который она держала в руках в шотландском замке Стерлинг. Она спрятала букет за спину, а животное прогнала прочь.

ФОТО: Andrew Milligan / PA Wire/PA Images

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