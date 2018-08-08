«Добрые глаза, заполненные горем». Школьница из Перми приютила 62-летнего бомжа

18-летняя жительница Перми Виолетта не смогла остаться безучастной к судьбе местного бездомного дяди Толи. Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, у 62-летнего пермяка до недавнего времени не было крыши над головой и он ночевал там, где придется — в подъездах, на вокзале или улице. Однако на него обратила внимание выпускница местной школы, которая проходила мимо в компании своих друзей.

— У него были добрые и искренние глаза, заполненные горем и бессилием. Он болеет астмой, а после недавно пережитого инсульта еще и плохо ходит. Я всегда считала нужным помогать тем, кто нуждается в поддержке, кто слабее, — вспоминает девушка.

Недолго думая она сняла для дяди Толи комнату, приобрела смартфон и удобную одежду. В добром начинании Виолетте помог отец.

История у Анатолия Юрьевича печальная. Более десяти лет назад он вернулся с острова Шикотан, где работал в рыболовецкой артели. По пути его ограбили, а после супруга выгнала мужчину из своей квартиры. Он отправился жить к матери, но ему вновь пришлось съехать, так как туда заселился его племянник. С тех пор дядя Толя жил на улице.

ФОТО: Instagram/VIOLETTA NIKOLSKAYA