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  • Бывшую жену Гуфа Айзу Анохину избили в Индонезии

Бывшую жену Гуфа Айзу Анохину избили в Индонезии

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Айза Анохина

ФОТО: Скриншот с Instagram

По мнению певицы, это была провокация местных жителей, которые хотели получить деньги за упавший мотоцикл, передает Лайф.

Бывшая жена рэпера Гуфа и певица Айза Анохина заявила, что на Бали её избил местный житель. Это случилось, когда она вступилась за друзей, случайно уронивших мотоцикл индонезийца.

— Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался ещё ударить ногой, но его остановили, — написала Анохина на своей странице в "Инстаграме".

По её мнению, всё это было провокацией, целью которой было получение денег с туристов. Айза рассказала, что изначально хотела дать денег возмущённым местным жителям, но им предложенной суммы было мало.

— Подошёл другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава богу, я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразу осознала, что произошло, — написала Айза Анохина.

По её словам, люди просто проходили мимо. Обращаться в полицию не было смысла, потому что платить пришлось бы ещё и её представителям.

— Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило! Сегодня закончилась моя любовь к Индонезии! — заявила Анохина.

Напомним, что ранее Айзу Анохину обвинили в богохульстве за чтение рэпа в костюме монахини.

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