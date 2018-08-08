Бывшую жену Гуфа Айзу Анохину избили в Индонезии

Бывшая жена рэпера Гуфа и певица Айза Анохина заявила, что на Бали её избил местный житель. Это случилось, когда она вступилась за друзей, случайно уронивших мотоцикл индонезийца.

— Меня ударил мужчина. Очень агрессивно. Кулаком. И кинул на землю. Пытался ещё ударить ногой, но его остановили, — написала Анохина на своей странице в "Инстаграме".

По её мнению, всё это было провокацией, целью которой было получение денег с туристов. Айза рассказала, что изначально хотела дать денег возмущённым местным жителям, но им предложенной суммы было мало.

A post shared by A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) on Aug 5, 2018 at 5:36am PDT

— Подошёл другой индонезиец и вытащил ключи из зажигания автомобиля, я схватила его за руку и это было моей ошибкой. Он ударил кулаком в лицо, слава богу, я закрыла его, но попал в лоб, потом ударил меня об машину, а дальше бросил. Я не сразу осознала, что произошло, — написала Айза Анохина.

По её словам, люди просто проходили мимо. Обращаться в полицию не было смысла, потому что платить пришлось бы ещё и её представителям.

A post shared by A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) on Aug 5, 2018 at 5:36am PDT

— Даже если ты не виноват, ты всегда виноват! Такое правило! Сегодня закончилась моя любовь к Индонезии! — заявила Анохина.