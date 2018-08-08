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Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп

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Глюк'oZa (наталья Ионова)

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюк’oZа, продолжает радовать поклонников довольно откровенными фотографиями. На сей раз предметом бурного обсуждения стал снимок в белоснежном купальнике, пишут Дни.ру.

Пока преданные фанаты 32-летней певицы восхищались ее формами и смелостью, скептики исследовали фотографию под микроскопом. Грудь Глюк’oZы без намека на соски привела подписчиков к неутешительным выводам: Наталья использует фотошоп.

"Увлеклась ты фотошопом. А соски где?", - возмущаются оскорбленные в лучших чувствах комментаторы. "Даже на море наштукатуренная отдыхает", – поддакивают другие.

Некоторые же и вовсе рекомендуют матери двоих детей остепениться. На отдыхе надо быть более естественной, а публиковать подобные снимки не стоит, считают они. "Оденься и не сверкай телесами!", - объяснили подписчики Глюк’oZе, как, с их точки зрения, полагается вести себя на пляже.

Напомним, около месяца назад бурю восторга и критики вызвала другая фотография артистки, в микрокупальнике. Тогда комментаторы также разделились на два непримиримых лагеря. Одни восхищались аппетитными формами Натальи, называя ее "огонь-бабой" и шикарной женщиной. Им противостояли поборники морали, разглядевшие выделяющиеся соски. Они решили, что фотографироваться в таком виде неприлично, а купальник назвали "натянутыми на плечи стрингами". 

Наталья счастлива в браке. Супруг звезды одобряет появление откровенных снимков в соцсетях возлюбленной. Артистка вышла замуж за совладельца нефтяной компании Александра Чистякова 17 июня 2006 года. Пара воспитывает двух дочерей: Лидию и Веру.

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