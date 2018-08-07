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  • Умер актер из «Возвращения Мухтара» Игорь Славинский

Умер актер из «Возвращения Мухтара» Игорь Славинский

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ФОТО: kino-teatr.ru

Ушел из жизни народный артист Украины, режиссер и актер Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис, пишет Лайф.

— Не стало Игоря Славинского, — написал он в "Фейсбуке". — Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру.

О причинах смерти Славинского не сообщается. Ему было 65 лет. В Театре на Подоле режиссёр и артист работал с 1987 года.

Среди киноролей Славинского — врач из сериала "Возвращение Мухтара — 2", священник из фильма "Менты. Тайны большого города".

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