Умер актер из «Возвращения Мухтара» Игорь Славинский
7 августа 2018, 15:02
Ушел из жизни народный артист Украины, режиссер и актер Игорь Славинский. Об этом сообщил театральный критик Олег Вергелис, пишет Лайф.
— Не стало Игоря Славинского, — написал он в "Фейсбуке". — Грусть, отчаяние, горе. Соболезнования родным, близким, театру.
О причинах смерти Славинского не сообщается. Ему было 65 лет. В Театре на Подоле режиссёр и артист работал с 1987 года.
Среди киноролей Славинского — врач из сериала "Возвращение Мухтара — 2", священник из фильма "Менты. Тайны большого города".