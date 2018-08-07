Студентке не давало покоя загадочное пятно на потолке, и, как оказалось, не зря

Она разыскала парней, и они не стали обманывать девушку, рассказав, что в комнате развешивали сосиски. Они привязывали их верёвками и приклеивали к потолку. Отвалившийся кусок штукатурки — результат падения одной из сосисок. Бывшие жильцы не стали объяснять, зачем они это делали, зато показали, как это выглядело...