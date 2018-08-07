Вт, 7.08.2018
Галерея: в финальный день Õllesummer гости раскрепостились до безумия! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Limon
  • Cмотри
  • Студентке не давало покоя загадочное пятно на потолке, и, как оказалось, не зря

Студентке не давало покоя загадочное пятно на потолке, и, как оказалось, не зря

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Социльные сети

Студентка из США Эрин Уайт въехала в съемную квартиру, в которой раньше жили несколько парней. Их жилище полностью устраивало, но Эрин не давал покоя отвалившийся кусок штукатурки на потолке, пишет Лайф.

ФОТО: Социальные сети

Она разыскала парней, и они не стали обманывать девушку, рассказав, что в комнате развешивали сосиски. Они привязывали их верёвками и приклеивали к потолку. Отвалившийся кусок штукатурки — результат падения одной из сосисок. Бывшие жильцы не стали объяснять, зачем они это делали, зато показали, как это выглядело...

Эрин решила поделиться забавной историей в "Твиттере" и рассмешила пользователей. На момент публикации её пост собрал уже больше 70 тыс. лайков и 16 тыс. репостов.

ФОТО: Социльные сети

Читать также

Актуально

НАВЕРХ