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  • Самая красивая пенсионерка: вы не поверите, но женщине на фото — 64 года!

Самая красивая пенсионерка: вы не поверите, но женщине на фото — 64 года!

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SOUTHAMPTON, NY - AUGUST 05: Host Christie Brinkley attends the Southampton Sweat on August 5, 2018 in Southampton, New York. Mark Sagliocco/Getty Images for Hamptons Magazine/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Mark Sagliocco / AFP

Если вы молоды и стесняетесь сниматься в купальнике, то вот вам отличный пример для мотивации — 64-летняя актриса Кристи Бринкли. 

Дата её рождения прописана только в паспорте, но в жизни вы бы ни за что не угадали её возраст. Тот самый момент, когда человек вдохновляет вас не только своим внутренним миром, но и внешней оболочкой.

Кристи Бринкли недавно приняла участие в фотосессии, где позировала в купальниках. И нам всем есть чему позавидовать!

ФОТО: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures

В феврале ее сняли для обложки мужского журнала Sport Illustrated — и это в 64 года! Но возраст для нее не имеет никакого значения, поэтому Кристи наслаждается жизнью по максимуму.

Под макияжем и за улыбкой я просто девушка, которая хочет мира. Было весело копировать одного из моих фаворитов — очаровательную Мэрилин Монро — для моей художественной статьи и фотосессии для журнала Social Life

Своей внешностью она мотивирует миллионы не только женщин, но и молоденьких девушек, которые хотели бы выглядеть так же в преклонном возрасте. А вот и несколько секретов красоты актрисы: она не ест мясо с 13 лет, но в её рацион входят не менее полезные продукты, например, овощи, фрукты, орехи.

ФОТО: MPI04/Capital Pictures / MPI04/Capital Pictures

Не забывает Кристи и про молочные продукты. Без сладкого тоже не обходится: она не откажется от любимого шоколадного мороженого — только натурального.

ФОТО: Alberto E Tamargo / Alberto E. Tamargo/Sipa USA

Конечно, косметические процедуры тоже играют свою роль, но главный успех в ее молодости — регулярная работа над собой. Плюс ко всему физические нагрузки необходимы в любом возрасте. Вы посмотрите на Кристи и убедитесь сами. 

ФОТО: David Warren / David Warren/Sipa USA

В любом случае если она когда-нибудь действительно состарится, то станет самой красивой в мире старушкой, которая будет сводить мужчин с ума.

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