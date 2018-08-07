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  • Раз и навсегда! Никогда не разогревайте еду в пластиковых контейнерах

Раз и навсегда! Никогда не разогревайте еду в пластиковых контейнерах Вот почему это опасно...

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Микроволновая печь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновке опасно: высокая температура приводит к выделению из пластика вредных химических соединений, и они неизбежно попадают в содержимое контейнера, пишет Lifter со ссылкой на USA Today.

Результаты исследований опубликованы в журналах Hypertension и The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Сотрудники Национального института по экологии здравоохранения США рекомендуют использовать вместо пластиковых контейнеров тару из стекла, керамики и подходящих сплавов на основе нержавеющей стали.

Содержащиеся в пластике вещества отрицательно влияют на эндокринную систему. Со временем это приводит к появлению аутоиммунных заболеваний, астмы, диабета, бесплодия, некоторых видов рака.

Наибольшая угроза кроется во фталатах и бисфеноле А (BPA), которые содержатся в пластиковых бутылках и контейнерах для хранения продуктов питания. 

ФОТО: Computerra.ru

Для того чтобы избежать воздействия фталатов, необходимо отказаться от разогрева пищи в микроволновке в пластиковых контейнерах, не мыть контейнеры в посудомоечной машине, а также пользоваться только высококачественной пластиковой посудой.

Как часто вы разогреваете в микроволновке пластиковую тару? Обязательно прислушайтесь к рекомендациям ученых!

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