Раз и навсегда! Никогда не разогревайте еду в пластиковых контейнерах

Результаты исследований опубликованы в журналах Hypertension и The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Сотрудники Национального института по экологии здравоохранения США рекомендуют использовать вместо пластиковых контейнеров тару из стекла, керамики и подходящих сплавов на основе нержавеющей стали.

Содержащиеся в пластике вещества отрицательно влияют на эндокринную систему. Со временем это приводит к появлению аутоиммунных заболеваний, астмы, диабета, бесплодия, некоторых видов рака.

Наибольшая угроза кроется во фталатах и бисфеноле А (BPA), которые содержатся в пластиковых бутылках и контейнерах для хранения продуктов питания.

ФОТО: Computerra.ru

Для того чтобы избежать воздействия фталатов, необходимо отказаться от разогрева пищи в микроволновке в пластиковых контейнерах, не мыть контейнеры в посудомоечной машине, а также пользоваться только высококачественной пластиковой посудой.