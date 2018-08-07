Настасья Самбурская снялась в эротическом видео с огурцами
7 августа 2018, 14:15
Кажется тема орального секса у Самбурской на особом счету — буквально на днях она выкладывала весьма неоднозначное фото, которое взбудоражило мужскую часть её подписчиков. И вот опять! На этот раз Настасья выложила видео в замедленном режиме, на котором она сексуально поедает огурцы (разных размеров) на фоне теплиц, пишет Лайф.
В комментариях к этому посту в основном мужские восторги, и если цель Настасьи — возбуждать мужские фантазии, то она достигнута на все 146%.