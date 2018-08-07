«Идеальный штурман»: «Яндекс. Навигатор» заговорил голосом Бузовой

— Наконец-то в "Яндексе. Навигатор" появился идеальный штурман.Теперь каждый может следовать по указанию моего голоса и приезжать точно в нужное место. Как же долго я ждала этого события, ведь теперь я буду указывать всем мужчинам, куда точно им следовать! — написала она.