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  • «Идеальный штурман»: «Яндекс. Навигатор» заговорил голосом Бузовой

«Идеальный штурман»: «Яндекс. Навигатор» заговорил голосом Бузовой

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Ольга Бузова

ФОТО: Скриншот с Instagram

Певица, телеведущая и владелица ресторана Ольга Бузова теперь стала еще и голосом "Яндекс. Навигатор", чем поделилась со своими поклонниками в "Инстаграме". Сама Бузова скромно называет себя идеальным штурманом, пишет Лайф.

— Наконец-то в "Яндексе. Навигатор" появился идеальный штурман.Теперь каждый может следовать по указанию моего голоса и приезжать точно в нужное место. Как же долго я ждала этого события, ведь теперь я буду указывать всем мужчинам, куда точно им следовать! — написала она.

Девушкам же Бузова пообещала, что с ней они не заблудятся.

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