«Деффчонки» возвращаются на ТНТ! И в Саратов… Так вышло…

«Деффчонки» - это не просто история приключений и взросления трех закадычных подруг, это сериал о всех девушках России, о непростой женской доле, когда хочешь все и сразу, а получаешь… Саратов.

Но наши деффчонки всегда на позитиве, где бы не оказались. Эпичные фейлы и угарные ситуации, огромные и бессмысленные тараканы в голове, которые не спешат разбегаться, любовная лихорадка и ответы на вечные женские вопросы – все это «Деффчонки» на ТНТ!

У наших «Деффчонок» всё только начинается...

ЛЁЛЯ РЖЕВСКАЯ (актриса Полина Максимова)

Вернувшись в Саратов, Лёля не теряет надежду на счастливые отношения с богатым и презентабельным мужчиной. Такой как раз подворачивается под горячую ручку… и оказывается ее отцом-олигархом (актер Ян Цапник).

Лёля не виделась и не общалась с ним много лет. Всю жизнь она добивалась всего сама, не рассчитывая на поддержку родителя. Что ж, пора наверстывать упущенное золотое детство. Главное, чтобы новообретенная избалованная сестра-тинэйджер ничего не испортила!

ФОТО: TNT

ПАЛНА (актриса Анастасия Денисова)

Пална в Саратове пускается во все тяжкие: сходу занимает руководящую позицию на местном заводе, выбешивая своей проактивностью местного директора (актер Сергей Рост), берет крупную взятку и мутит с главой администрации губернатора.

Все, о чем так долго мечтала Пална в Москве, осуществляется в родном Саратове. Теперь придется разрываться между неожиданным карьерным ростом и супер-насыщенной личной жизнью. Так может и башню снести. И Палне это нравится…

ФОТО: TNT

БОБЫЛЫЧ (актриса Галина Боб)

Даже у молодой мамочки Маши Бобылкиной жизнь бьет ключом – особенно личная. Ну а что? Звонарь (актер Алексей Воробьев) отправился на съемки шоу «Завидный жених», где лапает стройных красоток, а ей уже и пофлиртовать нельзя?

Тем более не с первым же встречным, а с первой любовью, который ныне – главный местный хулиган. И все еще красавчик. Один плохой парень укатил, другой подкатил…

«Деффчонки» – это про тебя!

Где искать нормального мужика? И что с ним делать, когда наконец-то найдется?

Пока строила карьеру, всех нормальных разобрали… Как все успевать?

Правда ли, что из плохих мальчиков получаются самые хорошие мужья?

Самый короткий путь к личному счастью - роман с начальником?

И главное - будет ли что-нибудь от одной самой маленькой пироженки?...

Смотри новый сезон сериала «Деффчонки» с 13 августа в 20:00 на ТНТ!