Ух какая! Сексуальная танцовщица из Эстонии покоряет Лас-Вегас

Несколько лет назад Марта Йоритс из Пылва изучала филологию в Таллиннском Университете и планировала стать учителем, а сейчас 27-летняя красотка имеет свою труппу в Финляндии и тренируется в Лас-Вегасе.
Помимо танцев, в детстве Марта занималась и в музыкальной школе - девочка играла на скрипке, но через некоторое время она поняла, что танцы для нее ближе и решила сосредоточиться на них.
Некоторое время Марта занималась черлидерством и шоу-танцами, после стала танцевать gogo в клубах. В то время она еще не думала, что танцы станут настолько важны в ее жизни.
Переехав в Финляндию поняла, что все подруги остались в Эстонии. Тогда пришла идея найти местных девчонок, с которыми можно вместе тренироваться и, возможно, даже выступать. С зарождения этой маленькой мысли прошло уже 5 с половиной лет и она переросла в эстоно-финскую танцевальную студию Dancest.
"Часто приглашаю в нашу студию тренеров разных стилей: vogue, dancehall, reggaeton, twerk, hiphop и многих других. Сама тоже периодически прохожу тренинги и вдохновляюсь идеями. Например, сейчас нахожусь в Лас-Вегасе с замечательными людьми и в голове уже полно новых идей.
В нашей танцевальной группе Dancest Divas очень интересный коллектив: вместе с людьми, которые танцуют всю жизнь, есть и те, кто только в 30 открыл для себя мир танца. Мы не просто колееги по тренировкам, мы - семья.
С начала этого года начали делать первые шаги по расширению и в Таллинн, так как часто мне пишут люди из Эстонии о том, что тоже хотели бы заниматься вместе с нами. Например, в видео на летнюю песню «Kriminaal» снялись наши эстонские дивы", - рассказала Марта.
Кроме всего, Марта является маомй 4-летней девочки, которая, так же как и мать, занимается танцами.