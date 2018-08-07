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Ивана Бортника срочно госпитализировали с подозрением на инфаркт

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ФОТО: Скриншот с видео

В Москве был срочно госпитализирован прославленный актер Иван Бортник. Артиста доставили в больницу с подозрением на инфаркт, передает Дни.ру.

Врачи провели обследование. Первоначальный диагноз не подтвердился. У артиста выявили внутреннее кровотечение и перелом шейки бедра, передает Telegram-канал 112.

В результате чего Бортник получил травму, неизвестно. Актер пока никак не прокомментировал случившееся. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Иван Бортник – ученик знаменитого артиста и педагога Владимира Этуша. Его дебют в кино состоялся в 1961 году. Тогда актер снялся в картине "Исповедь" режиссера Всеволода Воронина.

Всего на счету Бортника порядка 50 ролей. В 2000 году он удостоился звания Народного артиста России за большие заслуги в области искусства.

Примечательно, что Владимир Высоцкий посвятил песню Ивану Бортнику. Композиция носит название "Письмо другу".

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