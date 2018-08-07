Решетову с выпадающей грудью заподозрили в неудачной пластике

Анастасия Решетова опубликовала в своем микроблоге несколько фото в откровенных платьях алого цвета. Наряды очень выгодно подчеркивают пышную грудь модели, которая вот-вот выпадет из декольте, тонкую талию и широкие бедра.

Большинство поклонников были восхищены образом красотки. Они отмечали, что брюнетка в алом – это убойное сочетание. Тем более с такой фигурой как у Решетовой. Многие заметили, что Анастасия похожа на Анджелину Джоли и Монику Беллуччи одновременно.

"Красивая и восхитительная!Смотря на Вас есть к чему стремиться! Спасибо) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему Настю сравнивают с Ким? Да она просто Анджелина Джоли", "На Монику Белуччи похожа только в молодости ", "Как можно быть настолько идеальной?", "В шикарном платье шикарная девушка. Круто", – писали восторженные фолловеры.

Завистники попытались разбавить поток хвалебных комментариев. Недруги решили вывести модель на чистую воду, мол, красота Решетовой ненатуральная. Якобы девушка изуродовала себя частыми походами к пластическому хирургу.