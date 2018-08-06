Умерла голливудская актриса, сыгравшая в 90 фильмах

Шарлотта Рэй Любоцки родилась 22 апреля 1926 года в штате Висконсин, США, в семье русско-еврейского происхождения Мейера и Эстер Любоцки. На счету актрисы было две премии "Эмми" и две "Тони". отметим, что она сыграла в более, чем 90 фильмах.

Самые узнаваемые фильмы Шарлотты Рэй: "Разные линии", "Факты из жизни", "101 далматинец", "Не шутите с Зоханом" и много других.

ФОТО: TALOS / Benkey / AFF-USA.COM / MEGA

К сожалению, актриса долгое время страдала от разных недугов. В 1982 году Шарлотте внедрили кардиостимулятор в сердце. В 2010 году, из-за частоты рака поджелудочной железы в ее семье, актриса была обследована и ей был поставлен диагноз рака поджелудочной железы на ранней стадии. После шести месяцев химиотерапии она была здорова. Ее мать, дядя и старшая сестра умерли от этой болезни. В апреле 2017 года у Рэй был диагностирован рак костей.